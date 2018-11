De Graafschap ziet spits per direct naar Keuken Kampioen Divisie verkassen

Kyvon Leidsman verlaat De Graafschap per direct en gaat aan de slag bij Almere City, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Stefano van Delden tegenover Voetbalzone. De twintigjarige spits zal in Flevoland in eerste instantie bij de beloften beginnen, om later door te stromen naar het eerste elftal. In zijn kielzog verkast ook broertje Lynden naar Almere City.

De jongere telg van de gebroeders Leidsman speelde eerder voor Feyenoord, maar had moeite om te aarden in de Achterhoek. Hij traint inmiddels al een tijdje mee met de Onder-19 van Almere City en krijgt in het Yanmar Stadion dus gezelschap van zijn broer. De oudste Leidsman maakte dit seizoen een aantal keer deel uit van de wedstrijdselectie van De Graafschap, maar wachtte nog op zijn officiële debuut in het betaald voetbal bij de Superboeren.

Bij De Graafschap kwam Leidsman door concurrentie van onder meer Jordy Thomassen en Fabian Serrarens niet aan spelen toe. “Dit is zeker geen stap terug voor Kyvon. De periode bij de eerste selectie was heel leerzaam, maar als jonge speler moet je speelminuten maken om je verder te ontwikkelen. Almere City is een prachtige club, die zich enorm aan het ontwikkelen is. Dat merk je bijvoorbeeld aan de geweldige sfeer tijdens de thuiswedstrijden, dat is fantastisch”, licht Van Delden toe. Leidsman speelde sinds 2016 voor De Graafschap, dat hem twee jaar geleden overnam van het Amsterdamse AFC.

De spits speelde eerder in de jeugdopleiding van sc Heerenveen en kwam in de voorbije jaren tot 35 wedstrijden in het beloftenteam van de Superboeren, waarin hij twintig keer tot scoren kwam. “Almere City is een club waar spelers zich thuis voelen. Ik ben zowel Robert Maaskant als Peter Hofstede dankbaar dat we tot deze transfer zijn gekomen, zodat beide jongens weer vol voor hun droom kunnen gaan”, stelt zijn belangenbehartiger. In Almere wacht voor Leidsman een concurrentiestrijd met Edoardo Soleri, Stijn Meijer en Kevin Luckassen.