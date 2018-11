De Boer: ‘Hij is een beetje de Ramos van Ajax en heeft zó veel potentie’

Ajax verzekerde zich dinsdagavond door een 0-2 overwinning op AEK Athene van overwintering in de Champions League en Matthijs de Ligt was in de Griekse hoofdstad wederom een van de stabielste spelers aan de kant van de Amsterdammers. De negentienjarige captain hield zich zonder al te veel moeite staande, al zorgde hij ook even voor een spannend moment na een duel met Dmytro Chygrynskiy.

De twee kwamen tijdens een kopduel namelijk hard met elkaar in botsing en de Oekraïense verdediger hield een bloedende hoofdwond over aan het treffen: “Hij had laatst ook al zo'n momentje bij het Nederlands elftal. Het is een jongen die alles erin gooit”, reageerde Ronald de Boer na afloop van de wedstrijd bij Veronica.

De voormalige middenvelder van Ajax denkt dat De Ligt wellicht wat voorzichtiger kan zijn in dergelijke situaties: “Ik vond deze misschien wel een beetje onbesuisd, want je kon zien dat hij het waarschijnlijk niet ging redden. Je kunt je natuurlijk erg blesseren. Hij komt er goed vanaf, maar voor hetzelfde geld heb je een hersenschudding”, legde hij uit.

Aan de andere kant gaf het incident volgens De Boer wel aan dat De Ligt altijd voorop in de strijd gaat: “Ik vind hem een beetje de Ramos van Ajax. Hij heerst verdedigend, maar ook aanvallend staat hij bij corners altijd op de goede plek lijkt wel. Het is een jongen met zó veel potentie”, sloot hij af.