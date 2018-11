Kreek: ‘Het is nog niet allemaal even stabiel bij Ajax’

Ajax kan dinsdagavond de volgende ronde van de Champions League bereiken en Michel Kreek heeft er vertrouwen in dat de ploeg van trainer Erik ten Hag daarin zal slagen. De oud-speler van de Amsterdammers is onder de indruk van het huidige Ajax, maar ziet nog wel genoeg verbeterpunten voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. In onderstaande video legt Kreek uit wat de valkuilen voor Ajax zijn en gaat hij in op de invulling van de spitspositie.