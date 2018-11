‘Ik wist niet dat Justin Kluivert boos was, dat heeft niemand mij verteld’

Justin Kluivert begon zaterdag in de basis bij AS Roma in de uiteindelijk met 1-0 verloren wedstrijd tegen Udinese. De vleugelspeler werd echter met nog 25 minuten te gaan naar de kant gehaald voor Cengiz Ünder en had moeite om zijn frustratie de baas te blijven. Trainer Eusebio Di Francesco legt echter in onderstaande video uit dat hij niets heeft meegekregen van de ontevredenheid bij zijn pupil.