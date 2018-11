‘Als je hem een keer verrot scheldt, dan interesseert hem dat ook niks’

Nick Venema kwam zondagmiddag in de wedstrijd tussen FC Utrecht en De Graafschap (5-0) zeventien minuten voor tijd in het veld en wist twee keer te scoren. Willem Janssen, aanvoerder van de Domstedelingen, laat zich in gesprek met De Telegraaf lovend uit over de negentienjarige spits uit de eigen jeugdopleiding.

“Nick is een fantastisch joch.Hij is heel stoïcijns. Als je hem een keer verrot scheldt, dan interesseert hem dat ook niks. Hij is heel normaal. Ik maakte na de wedstrijd een grapje, dat hij met beide benen op de grond moet blijven, maar daar hoef je bij hem niet bezorgd over te zijn. Er zit een goede kop op”, zegt Janssen. Venema reageert na afloop van het duel met De Graafschap opgetogen. “Over mijn invalbeurt ben ik tevreden. Twee kansen, twee goals. Dat kan niet beter.”

“Ik ben nooit echt ongeduldig geweest en heb altijd gedacht, dat de kans vanzelf zou komen. Nu was het zover”, stelt de spits uit Austerlitz. “Twee goals maken in een goed gevulde Galgenwaard is mooi. En dan zaten mijn ouders, vriendin en zusje ook nog eens op de tribune. Ik zal er in het dorp veel over horen. Normaal gesproken is niet iedereen voor FC Utrecht, er zijn ook supporters van Ajax en Feyenoord, maar als ik speel is dat wel zo.”

Venema kan ook op lof rekenen van trainer Dick Advocaat. “Ik vind het heerlijk, dat hij die twee goals maakt. En hij heeft twee eigenschappen die je niet kunt leren en dat is zijn snelheid en het maken van goals. Maar er is ook een aantal onderdelen dat beter moet. Daar zijn we mee bezig.”