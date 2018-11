Fraaie reeks van Chelsea ten einde: ‘Onze hele verdediging was rampzalig’

Maurizio Sarri is teleurgesteld over het optreden van Chelsea in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (3-1 nederlaag) van zaterdagavond. The Blues waren negentig minuten lang de onderliggende partij op Wembley, zo oordeelt de oefenmeester na afloop. De manier waarop Chelsea verdedigde, kon Sarri absoluut niet bekoren.

Liefst achttien wedstrijden bleef de Italiaan ongeslagen als trainer van Chelsea, maar op de nederlaag tegen Tottenham viel volgens hem weinig af te dingen. "We moeten iets doen, want in defensief opzicht was het een ramp", oordeelt hij in de Engelse pers. "Dan doel ik niet alleen op de achterste linie, want ook onze aanvallers zetten heel slecht druk. De middenvelders verdedigden niet goed, en onze hele verdediging was daardoor rampzalig."

Tottenham koos voor een 4-3-2-1-formatie en wist Chelsea daarmee te verrassen, zo erkent Sarri. Met name in de eerste '25 à 30 minuten' vonden de bezoekers het moeilijk om de bal van de eigen helft te krijgen. "En tegen Tottenham is het levensgevaarlijk om de bal kwijt te raken op je eigen helft, omdat ze met hun snelle counters misschien wel een van de beste ploegen van Europa zijn."

In de openingsfase, bij een 1-0 stand, maakte Chelsea aanspraak op een penalty. Een overtreding van Juan Foyth op Eden Hazard bleef onbestraft. Sarri wil echter niet inzoomen op dat moment. "Ik denk niet dat het veel had uitgemaakt. Het verschil was negentig minuten lang zichtbaar op het veld. Ik moet die andere negentig minuten gaan analyseren en niet slechts dat ene moment. Ik weet niet of het een strafschop was, want ik zag het vanaf vijftig à zestig meter. Vanaf de bank leek het een strafschop, maar Tottenham boekte een goede zege."