Van Drongelen keert met spierblessure met curieuze oorzaak terug bij HSV

Rick van Drongelen is met een spierblessure teruggekeerd bij Hamburger SV van interlandverplichtingen met Jong Oranje. De negentienjarige verdediger traint apart van de groep, maar kan komende maandag, als 1. FC Union Berlin op bezoek komt, mogelijk weer in de basis beginnen. De blessure heeft een betrekkelijk curieuze oorzaak: het ene been van Van Drongelen is langer dan de ander.

Bij zware belasting kan dat leiden tot heup- en rugproblemen en spierblessures, zoals nu het geval is. Van Drongelen was afgelopen week bij Jong Oranje en speelde mee in de met 3-0 verloren oefeninterland tegen Jong Duitsland. Hij keerde woensdag terug in Hamburg, maar kon wegens zijn blessure niet direct met de groep meetrainen. Van Drongelen trainde daarom apart met de hersteltrainer van HSV.

“Dat is bij mij nu eenmaal zo. Als ik in een periode veel speel, zoals de laatste tijd met HSV en Jong Oranje, kan dat voor een spierblessure zorgen. Door het verschil staan mijn bekken een beetje scheef”, zo vertelt Van Drongelen in gesprek met BILD. De verdediger speelde dit seizoen tot dusver vijftien wedstrijden voor HSV, dat aan de leiding gaat in de 2.Bundesliga.

“Rick is met lichte spierproblemen teruggekeerd. Komende maandag spelen we tegen Union en we zullen de kans benutten om hem langzaam te laten terugkeren bij de groep. Als we hem geleidelijk laten herstellen, zal hij vrijdag weer meetrainen”, verklaart HSV-trainer Hannes Wolf. Het treffen met Union is een ontmoeting in de top van de ranglijst. De club uit Berlijn bezet momenteel de derde plaats, met een achterstand van vier punten op koploper HSV.