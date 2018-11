‘Mourinho zei: ’Als je weer koning wil zijn, moet je terug naar je oude team‘’

Didier Drogba zette onlangs bij het Amerikaanse Phoenix Rising op veertigjarige leeftijd een punt achter zijn actieve loopbaan. De Ivoriaanse spits speelde gedurende zijn loopbaan voor onder meer Olympique Marseille, Chelsea en Galatasaray. In gesprek met de BBC geeft Drogba te kennen dat hij aan zichzelf twijfelde toen hij Frankrijk voor Engeland verruilde.

“Dat is de enige keer dat ik aan mezelf getwijfeld heb. Anderhalf jaar eerder zat ik nog wissel op het tweede niveau van Frankrijk. Ik zat ineens in Engeland, een nieuw land met een nieuwe cultuur. Plotseling zat ik bij een club die de grootste ter wereld zou worden. Ik had zoiets van: gaat dit niet allemaal te snel? Kan ik het hier maken? Ik was een beetje bang dat ik zou falen”, vertelt Drogba, die een moeizaam eerste jaar bij Chelsea kende.

“Ik sprak met José Mourinho en ik vertelde hem dat ik wilde vertrekken, omdat ik misschien niet de juiste stap had gemaakt. Maar hij zei: Nee, je mag niet vertrekken. Ik zal je helpen”, vervolgt de Ivoriaan. “Ik was in Engeland op zoek naar mijn comfortzone en had het idee dat ik die alleen in Marseille weer kon vinden. Toen hoorde ik de manager iets interessants tegen de spelers zeggen. Mourinho zei: Als je weer een koning wil zijn, moet je teruggaan naar het team waar je vandaan komt en honderd doelpunten maakte. Bij Chelsea zijn er 22 koningen, dus je moet dat accepteren en samenwerken.”

“Toen begreep ik pas dat Chelsea me een uitdaging bood om mijn carrière naar een hoger plan te tillen. Ik wist dat ik als speler moest verbeteren. Ik had een hele speciale verstandhouding met Mourinho, die mijn vertrouwen een boost gaf met zijn houding”, aldus Drogba. “Voetbal was voor mij geen werk, maar mijn passie. In fysiek en mentaal opzicht ben ik nog niet moe. Ik had de kans om nog verder te gaan om voetballer, bijvoorbeeld in Frankrijk en Engeland. Maar ga ik dan nog iets zien dat ik nog niet gezien heb?”

“Ik moet nu tijd met mijn kinderen spenderen en beginnen aan de volgende fase van mijn leven. Omdat er zoveel geld in het voetbal omgaat, pushen veel vaders hun kinderen om voetballer te worden. Mijn vader zei 25 jaar geleden: Het is geen zeker werk, je kan geblesseerd raken en alles verliezen. Hij vond school belangrijker dan voetbal en als ik niet mijn best deed, haalde hij me van voetbal af. Op mijn zestiende speelde ik om die reden een jaar niet. Zelfs nadat ik mijn eerste contract tekende, was hij er nog niet gerust op”, besluit Drogba.