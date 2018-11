Dinsdag, 20 November 2018

Borussia Dortmund heeft groot nieuws op 27 november

Bij Ascoli in de Serie B heeft Nikola Ninkovic zich in de kijker gespeeld. Spartak Moskou heeft de Servische vleugelaanvaller in het vizier. (Corriere Adriatico)

Arsenal gaat contact opnemen met AS Roma. The Gunners hopen Cengiz Ünder in januari te kunnen overnemen, terwijl Bayern München, Manchester United en Tottenham Hotspur ook geïnteresseerd zijn. (Sky Italia)

Borussia Dortmund gaat Paco Alcácer definitief overnemen van Barcelona, zo zal de club op 27 november bekendmaken tijdens de aandeelhoudersvergadering. De spits gaat de Duitsers maximaal 28 miljoen euro kosten. (BILD)

Ondanks dat Keylor Navas niet langer de eerste keuze is onder de lat bij Real Madrid, kan hij wel een nieuw contract tekenen. De Koninklijke wil de doelman uit Costa Rica tot medio 2021 aan zich binden. (ABC)

Rafinha Alcântara kan terugkeren in Italië, waar hij vorig seizoen op huurbasis voor Internazionale speelde. AS Roma gaat een poging wagen om de middenvelder over te nemen van Barcelona. (Calciomercato)