‘In de jeugd van Benfica wonnen we op toernooien altijd van Ajax’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jordan van der Gaag, middenvelder van Helmond Sport.

Door Yanick Vos

Op tweejarige leeftijd verhuisde Van der Gaag met zijn familie mee naar het Portugese Madeira, een eiland circa 850 kilometer ten zuidwesten van de Portugese kust. Reden voor het vertrek uit Nederland was de voetbalcarrière van vader Mitchell van der Gaag, die in de zomer van 2001 FC Utrecht inruilde voor SC Marítimo. Van der Gaag zou vijf jaar spelen op het eiland, dat wereldberoemd is geworden dankzij Cristiano Ronaldo, die geboren is op Madeira. “Ik ben begonnen met voetballen bij CF Andorinha, de eerste club van Ronaldo”, vertelt Jordan van der Gaag in gesprek met Voetbalzone. “Toen mijn vader later trainer werd bij Marítimo, ben ik daar ook gaan spelen. Toen is er een keer iemand van Benfica komen kijken en die vertelde dat ze geïnteresseerd waren. Ik was toen pas negen jaar oud, dus heel serieus was het allemaal nog niet.”

Van der Gaag senior was intussen ontslagen als trainer van Marítimo en de familie besloot om te verhuizen naar Lissabon. “Lekker wonen daar, mooie stad”, vertelt de inmiddels negentienjarige Van der Gaag. Hij legt uit dat zijn eerste jaren bij Benfica niet makkelijk waren. Het niveau lag hoog en hij had veel moeite om aan te haken. “Ik weet nog dat we in het begin een toernooi hadden en mijn vader was komen kijken. Hij zei: “We kijken wel hoe het loopt, want het is echt dramatisch wat je laat zien.” Ik wist zelf ook dat het niet goed was wat ik deed. De andere jongens met wie ik speelde waren gewoon een stap verder. Maar aan het einde van het jaar ging het een stuk beter. Ik was gewend geraakt aan het niveau en kon aanhaken.”

Na een moeizaam begin doorliep Van der Gaag uiteindelijk de sterke jeugdopleiding van Benfica. De trainers waren tevreden en toen hij zeventien jaar oud was, zette hij zijn handtekening onder een driejarig contract bij de Portugese topclub. “Bij een wedstrijd van het Nederlands elftal Onder-18 had ik net mijn arm gebroken. Ik lag er zes maanden uit en toch gaven ze me een contract”, aldus Van der Gaag, in wie Benfica veel vertrouwen had. “Dat merkte ik ook gedurende de jaren. Mijn niveau ging omhoog, ik speelde vaak en stond bijna altijd in de basis. Onze lichting was echt heel sterk”, legt hij uit. “We wonnen eigenlijk alle wedstrijden en toernooien. Zelfs als we tegen Ajax speelden wonnen we altijd. We speelden vaak tegen clubs als Chelsea, Juventus, Mancester City, Ajax en Bayer Leverkusen. Van dat soort clubs wonnen wij eigenlijk altijd en ik speelde alles. Het was een mooie tijd, leuk om mee te maken.”

Van der Gaag had tijd nodig om te herstellen van zijn armbreuk en op dat moment kreeg hij door dat het voor hem moeilijk zou gaan worden om in de jeugd bij Benfica aan de bak te komen. Na goed overleg werd besloten om de toen zeventienjarige middenvelder in het seizoen 2016/17 te verhuren aan Estoril, niet ver van Lissabon vandaan. Hij kwam daar te spelen in Onder-19 en omdat er bij Estoril niet in de ochtend werd getraind, kon Van der Gaag zijn school afmaken. “Maar ik ben daar vooral heengegaan om veel te spelen, al ging het uiteindelijk niet goed daar”, legt hij uit. “Ik kwam van Benfica af en dacht dat het ik het wel even ging maken daar. Ik speelde wel vaak, maar het ging niet goed. Ik denk dat het lag aan mijn eigen houdig, dat heb ik ook gehoord van mijn vader. Hij zat in Nederland omdat hij trainer van Excelsior was.”

In de zomer van 2017 keerde Van der Gaag terug bij Benfica. Hij kreeg al snel door dat er daar voor hem geen toekomst meer was. “We waren een week in training en er werden twee groepjes gemaakt. Sommige jongens kregen niet eens de kans en moesten apart gaan trainen. En daar zat ik dus bij”, aldus Van der Gaag, die aan zijn trainers vroeg hoe het kwam dat hij op een zijspoor belandde. “Ze zeiden dat het met mijn fysiek te maken had. Ze wisten niet of ik het fysiek bij kon benen in de Youth League en competitie. Toen ik dat hoorde wist ik genoeg.”

Vlak voor het sluiten van de transfermarkt toonde NAC Breda interesse. “Ik wist dat als ik niet bij Benfica ging spelen, ik iets anders moest proberen. Mijn vader zat al hier in Nederland, dus ik ben bij hem gaan wonen. Het is allemaal heel snel gegaan, op de laatste dag van de transfermarkt. Het was 31 augustus, dus het moest snel gebeuren.” Van der Gaag zette in de zomer van 2017 zijn handtekening onder een driejarig contract in het Rat Verlegh Stadion. Net als in zijn beginperiode bij Benfica, had Van der Gaag het ook in zijn eerste maanden bij NAC niet makkelijk. “Tot aan de Kerst moest ik wennen, het ging niet heel goed. Alles was nieuw. De eerste paar maanden bij NAC waren echt wel lastig. Ik trainde gelijk met het eerste elftal mee en dat was voor mij ook de eerste keer dat ik met de grote jongens mee ging doen. Het niveau was een stuk hoger en dat was in de eerste maanden goed te merken.”

De statistieken van Jordan van der Gaag van dit seizoen bij Helmond Sport.

In de voorbereiding op het huidige seizoen maakte Van der Gaag een goede indruk. Vader Mitchell van der Gaag was inmiddels aangesteld als hoofdtrainer bij NAC en het officiële debuut van zoon Jordan in de Eredivisie liet niet lang op zich wachten. Op bezoek bij AZ (5-0) kwam Van der Gaag als invaller binnen de lijnen en ook op eigen veld tegen Excelsior (0-2) viel hij in. Van der Gaag had de stijgende lijn te pakken, maar koos uiteindelijk toch voor een verhuurperiode bij Helmond Sport. “Drie dagen voor het sluiten van de transfermarkt hoorde ik dat ze interesse hadden. Maar het ging net goed bij NAC, dus ik dacht eerst dat ik het beste kon blijven.”

“Op de slotdag van de transfermarkt speelde Helmond Sport tegen Jong PSV en toen ben ik gaan kijken. Ik moest toen een keuze maken en ik mocht het zelf beslissen. Het was heel lastig, ik wist het echt niet. Mijn vader wist het ook niet, het was moeilijk. De trainingen bij NAC gingen goed, ik speelde bij Jong NAC en viel soms in bij het eerste”, aldus Van der Gaag, die uiteindelijk toch koos voor de overstap naar Helmond Sport. “Je houdt altijd het gezeur van vader en zoon, zeker als het niet goed gaat. Ik denk dat het voor hem beter was als ik weg ging en ik denk dat het ook voor mij beter is dat ik weg ben. Ik sta hier in de basis. Speelminuten zijn nu het belangrijkste. Bovendien hadden ze ook nog Robert Mühren gehaald.”

Onder trainer Rob Alflen speelde Van der Gaag zich snel in de basis bij Helmond Sport. “De resultaten zijn alleen wat minder. We hebben zes punten en nog geen wedstrijd gewonnen, alleen nog maar gelijkgespeeld. Maar als je de trainingen ziet, dan denk je wel dat er veel meer in zit”, legt Van der Gaag uit. Hij hoopt zich dit seizoen zo goed mogelijk te ontwikkelen. “Mijn doelen zijn veel speelminuten maken en sterker worden. De intensiteit is hier hoog, dus je moet sneller handelen. Dat is voor mij persoonlijk het belangrijkste dit jaar. En dan volgend seizoen weer terug naar NAC, hopelijk met een wedstrijd of dertig in de benen.”

Naam: Jordan van der Gaag

Geboortedatum: 3 januari 1999

Club: Helmond Sport

Positie: middenveld

Sterke punten: handelingssnelheid, steekpass, versnelling aan de bal