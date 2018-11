‘Spaanse regering wil samen met Marokko WK van 2030 organiseren’

Spanje wil samen met Marokko het WK van 2030 organiseren, zo weet El País maandag te melden. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft hier reeds over gesproken met de Marokkaanse minister-president Saadeddine Othmani en koning Mohammed VI en hen aangeboden om samen de organisatie op zich te nemen. Het was al bekend dat Marokko het WK over twaalf jaar wil organiseren.

Marokko probeerde eerder al vergeefs de organisatie van de WK’s van 1994, 1998, 2006, 2010 en 2026 op zich te nemen. In juni was het Noord-Afrikaanse land nog samen met een gezamenlijk bid van de Verenigde Staten, Canada en Mexico in de race voor de organisatie van het WK van 2026. De keuze van de leden van de FIFA viel echter op een wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Daags na deze keuze maakte Marokko bekend een gooi naar het WK van 2030 te gaan doen.

In de zomer werd al bekend dat er gesprekken gevoerd werden over een gezamenlijk bid van Spanje en Marokko. Ook Portugal werd genoemd als mogelijke mede-organisator, maar in september werd gemeld dat het land voorlopig geen plannen had om een WK te organiseren. Eerder werd er gesproken over een gezamenlijk bid van Marokko, Algerije en Tunesië, maar zoals het er nu naar uitziet, slaan de Marokkanen de handen ineen met Spanje. Het Zuid-Europese land organiseerde eerder in 1982 een WK.

Er is overigens genoeg concurrentie voor Spanje en Marokko. Argentinië, Uruguay en Paraguay hebben zich met een gezamenlijk bid reeds kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK van 2030. Daarnaast onderzoekt de Engelse voetbalbond de mogelijkheid om het WK samen met Noord-Ierland, Wales, Schotland en Ierland te organiseren. Ook Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Servië overwegen zich samen kandidaat te stellen.