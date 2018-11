Opstootje in Limburgse derby leidt tot zware schorsingen van KNVB

Mario Engels en Ricardo Ippel kunnen voorlopig niet in actie komen voor Roda JC Kerkrade en MVV Maastricht. Tegen de 25-jarige rechtsbuiten is een schorsing van vier wedstrijden geëist, waarvan één voorwaardelijk. Ippel is voor drie duels geschorst, waarvan eveneens één voorwaardelijk.

Dat zou betekenen dat Engels en de 28-jarige Ippel respectievelijk drie en twee wedstrijden moeten missen in de Keuken Kampioen Divisie, maar Roda heeft reeds aangekondigd in beroep te gaan. MVV buigt zich nog over de strafmaat voor de aanvoerder.

De Sterrendragers wonnen zondag met 2-0 van Roda. Engels en Ippel kregen het tijdens dit duel met elkaar aan de stok en werden door scheidsrechter Allard Lindhout met een rode kaart van het veld gestuurd. De doelpunten in De Geusselt werden gemaakt door Joeri Schroijen en Marnick Vermijl.