Nederland wil organisatie WK 2027: ‘De belangstelling is enorm’

De regeringscoalitie wil samen met de KNVB het WK vrouwenvoetbal van 2027 naar Nederland halen, zo meldt het Algemeen Dagblad. D66-Tweede Kamerlid Antje Diertens zal maandag tijdens een debat minister Bruno Bruins (Sport, VVV) oproepen om in gesprek te gaan met de KNVB. Regeringspartners VVD, CDA en ChristenUnie steunen het voorstel.

De Oranje Leeuwinnen plaatsten zich eerder deze maand voor het WK van 2019 in Frankrijk. “Deze vrouwen verdienen de volle stadions en media-aandacht”, aldus Diertens tegenover het dagblad. “Ze zijn echt benaderbare rolmodellen voor meiden die sporten of die willen sporten. Wat is er dan mooier dan het organiseren van het grootste vrouwenvoetbalevenement in de wereld?”

Omdat de Verenigde Staten ook hoopte op de organisatie van het WK van 2027, dacht Nederland kansloos te zijn. Echter, omdat reeds het WK van 2026 voor mannen werd toegekend aan de VS, Canada en Mexico, zijn de kansen voor Nederland toegenomen. Het is namelijk zeer ongebruikelijk dat zulke grote eindtoernooien in hetzelfde gebied worden georganiseerd. Bovendien vindt de Confederations Cup in dezelfde periode plaats.

Nederland organiseerde al met succes het EK voor vrouwen van 2017 en de KNVB laat weten de ambitie te delen om het WK van 2027 te organiseren. “Aan WEURO 2017 hebben we kunnen zien wat de impact van zo’n toernooi kan zijn, zowel voor de topsport als de breedtesport. De belangstelling voor de Oranje Leeuwinnen is enorm, dat bleek vorige week nog maar een keer bij de plaatsing voor het WK 2019.’’

Wanneer Nederland zich daadwerkelijk kandidaat gaat stellen, zal het met een zogenoemd bidbook moeten komen, waarin het plan met financiële onderbouwing wordt opgenomen. De FIFA zal naar verwachting niet eerder dan 2023 bekendmaken waar het WK wordt georganiseerd. “Als de KNVB de handschoen oppakt en hiervoor wil gaan, kijk ik uiteraard graag mee hoe ik dit kan ondersteunen”, reageert Bruins.