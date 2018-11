De Ligt: ‘De wedstrijd in de ArenA had ook heel anders kunnen verlopen’

Het Nederlands elftal neemt het maandag in Gelsenkirchen op tegen Duitsland en volgens Matthijs de Ligt hebben hij en zijn ploeggenoten een goede kans om een goed resultaat te boeken. Een gelijkspel is voor Oranje voldoende om als eerste te eindigen in de groepsfase van de Nations League. De aanvoerder van Ajax denkt niet dat Nederland de favoriet is tegen de Duitsers.

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft Oranje de favoriet genoemd in aanloop naar het duel van maandag. De Ligt is het niet eens met de Duitse keuzeheer, ondanks dat vorige maand nog met 3-0 werd gewonnen van Die Mannschaft. “Ik denk niet dat we per se favoriet zijn. We hebben de vorige wedstrijd inderdaad met 3-0 gewonnen, maar Duitsland is een team met heel veel kwaliteit. De wedstrijd in de ArenA had ook heel anders kunnen verlopen gezien hun kansen.”

Afgelopen vrijdag imponeerde de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in De Kuip tegen Frankrijk. De regerend wereldkampioen werd met 2-0 verslagen. De Ligt wil niet te lang bij dat duel blijven hangen. “We hebben een goed resultaat tegen Frankrijk geboekt, maar dit team beseft dat de volgende wedstrijd telt”, aldus de negentienjarige verdediger. “We hebben ervan genoten en de dag erna besproken hoe goed we speelden en hoe mooi het was. Maar je moet door, er staat nu ook weer een belangrijke en grote wedstrijd op het programma. Iedereen is bij ons ook professioneel genoeg om de knop direct om te zetten.”

Onder Koeman heeft Oranje de lijn naar boven ingezet. Kwalificatie voor het EK van 2020 is het grote doel. “Elke training en elke wedstrijd zijn daar onderdelen van. We komen ook steeds weer een stapje verder”, aldus De Ligt, die een goed gevoel overhield aan de overwinning op les Bleus. “Na Frankrijk was het slapen wel wat lastig met zoveel emotie en adrenaline.”