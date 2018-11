‘Younes kan Napoli in januari alweer verlaten voor nieuw avontuur’

Amin Younes staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Napoli, maar de van Ajax overgekomen buitenspeler speelde nog geen enkele wedstrijd voor i Partenopei. De vijfvoudig Duits international wordt in december terugverwacht van zijn achillespeeskwetsuur en zou nu volgens de laatste berichten uit Italië een maand later weleens de deur van het Stadio San Paolo achter zich dicht kunnen trekken.

La Gazzetta dello Sport brengt zondagochtend namelijk het nieuws naar buiten dat Genoa bij Napoli heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden wat betreft een huurperiode van de linksbuiten. Il Grifone is volgens de roze sportkrant op zoek naar winterse versterkingen en heeft naast Achraf Lazaar van Newcastle United, Jordan Lukaku van Lazio en AC Milan-middenvelder Andrea Bertolacci zijn oog laten vallen op Younes.

Het is nog niet duidelijk of Napoli inderdaad in januari van plan is om afscheid te nemen van Younes, al heeft Genoa wel een sterke positie aan de onderhandelingstafel. De club van trainer Carlo Ancelotti zou Krzysztof Piatek graag over willen nemen van de competitiegenoot en eerdere berichten uit Italië wezen erop dat Younes mogelijk in die deal betrokken kan worden.

Als Napoli er mee instemt om de aanvaller in januari voor een halfjaar te verhuren, kan Genoa vast kijken wat het in huis krijgt als de dribbelaar inderdaad betrokken wordt in een deal rond de 23-jarige Pool. De 25-jarige Younes ligt nog tot medio 2023 vast bij Napoli, dat hem eerder dit jaar na lang getouwtrek uiteindelijk transfervrij overnam van Ajax.