‘Of ik na 1 januari nog bij PSV speel? Dat weet ik niet’

Bart Ramselaar komt bij het eerste elftal van PSV niet aan spelen toe en dus maakt hij zijn minuten bij de beloften. De middenvelder deed zaterdag negentig minuten mee in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen Jong AZ en nam de openingstreffer voor zijn rekening. Het werd uiteindelijk 3-1 op De Herdgang.

Ramselaar erkent voor de camera van FOX Sports dat hij teleurgesteld is in zijn rol bij het eerste: “Ja, natuurlijk. Niemand zou in mijn positie tevreden zijn. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar zo gaat het soms in het voetbal. Ik moet hard werken en altijd honderd procent geven. Dat is het enige wat ik kan doen.”

De 22-jarige Ramselaar is op dit moment niet bezig met een transfer, zo voegt hij eraan toe. Hij focust zich vooral op ‘de korte termijn’: “Dat is op dit moment het belangrijkste. Of ik 1 januari nog bij PSV speel? Dat weet ik niet, maar daar wil ik het liever niet over hebben. Ik wil hier slagen, maar ik denk dat iedereen begrijpt dat ik op dit moment niet tevreden ben. Voor de rest wil ik er niet te veel over zeggen.”

“Natuurlijk praat ik met mijn trainer en de mensen om mij heen over de situatie, maar ik kijk naar de korte termijn. Het belangrijkste is dat ik fit blijf. Vandaag was een goede stap.” De drievoudig international van het Nederlands elftal kwam dit seizoen vier keer in actie in de Eredivisie, met een totaal van 21 speelminuten.