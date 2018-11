‘Man City riskeert transferverbod na betaling aan familie NEC-speler’

In navolging van Chelsea moet ook Manchester City vrezen voor een transferverbod. Het Deense Politiken meldt zaterdag op basis van documenten van Football Leaks dat de Engelse titelhouder mogelijk een jaar lang geen nieuwe spelers mag aantrekken. Reden zou het overtreden van de regels zijn bij het aantrekken van acht spelers onder de achttien jaar.

Zo zou Manchester City in de zomer van 2012 Mathias Bossaerts op discutabele wijze hebben weggehaald uit de jeugdopleiding van Anderlecht. De Belgische verdediger was destijds zestien jaar oud en zou na zijn eerste jaar achtereenvolgens 100.000 euro, 110.000 euro en 120.000 euro per seizoen gaan verdienen. Manchester City betaalde naar verluidt echter ook het gezin van Bossaerts bijna twee ton, zodat de stopper de overstap naar het Etihad Stadium zou maken.

Bossaerts debuteerde uiteindelijk nooit in de hoofdmacht van the Citizens en belandde via KV Oostende afgelopen zomer bij NEC. Voor de club uit Nijmegen komt hij dit seizoen regelmatig aan spelen toe: trainer Jack de Gier deed in de Keuken Kampioen Divisie acht keer een beroep op Bossaerts, wiens contract in De Goffert nog doorloopt tot medio 2021.

De Belgisch jeugdinternational is echter niet de enige speler die in het verleden op controversiële wijze is aangetrokken door Manchester City. Zo blijkt uit verzonden e-mails dat de Engelse grootmacht bereid was om het gezin van een jeugdige voetballer onder de acht jaar ruim 11.000 euro te betalen. Daarnaast zou de club van manager Josep Guardiola een nog onbekende speler 420.000 euro hebben uitbetaald, terwijl de onderhandelingen over een transfer officieel nog niet van start waren gegaan.