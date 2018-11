De Ligt, Van de Beek en Tete treffen oude bekende in Gelsenkirchen

Het beslissende Nations League-duel dat het Nederlands elftal maandagavond in Gelsenkirchen afwerkt tegen Duitsland staat onder leiding van de Roemeense arbiter Ovidiu Hategan, zo heeft de UEFA zaterdag bekendgemaakt. De 38-jarige scheidsrechter floot nog niet eerder een interland van Oranje, al zullen Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Kenny Tete hem waarschijnlijk wel herkennen.

De leidsman hanteerde in april 2017 namelijk de fluit bij de return in de kwartfinale van de Europa League tussen Ajax en Schalke 04, toevallig ook in Gelsenkirchen. Hategan stuurde toen, in een wedstrijd die uiteindelijk met 3-2 door die Knappen werd gewonnen, Joël Veltman met twee keer geel naar de kant. Het resultaat in de Veltins-Arena was door de eerdere 2-0 overwinning in de Johan Cruijff ArenA wel genoeg voor Ajax om door te stoten naar de halve eindstrijd.

Oranje heeft aan een gelijkspel tegen die Mannschaft genoeg om zich als groepswinnaar te plaatsen voor de play-offs van de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman was vorige maand nog met 3-0 te sterk voor het inmiddels gedegradeerde Duitsland en kwam zo op 11 overwinningen uit 41 wedstrijden tegen de Duitsers. Vijftien keer was de buurman te sterk, terwijl er ook vijftien keer gelijkgespeeld werd.