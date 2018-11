Ajacied geeft niet op: ‘Als je geen vertrouwen hebt, moet je stoppen’

Vaclav Cerny maakte in september zijn rentree bij Ajax. De aanvaller stond bijna een jaar lang aan de kant vanwege een kruisbandblessure en inmiddels staat hij dit seizoen op zeven optredens in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en twee assists.

De 21-jarige Cerny maakte in de KVNB Beker (Go Ahead Eagles, 3-0 winst) ook al zijn rentree in het eerste elftal en hoopt dat er nog veel duels gaan volgen in Ajax 1, zo vertelt hij bij Inside Ajax: “Als je daar geen vertrouwen in hebt, dan moet je stoppen of anders ergens heengaan”, is de Tsjech duidelijk.

“Vooral sinds het laatste jaar ben ik gewend om te strijden en ik laat het een beetje gaan als iemand nu wat zegt. Ik luister naar de mensen naar wie ik moet luisteren en probeer mezelf te verbeteren. Ik wil slagen en het boeit me niet echt of iemand denkt dat dat niet gaat lukken”, besluit Cerny.

De voormalig international van Jong Tsjechië maakte in de winter van 2014 de overstap van FK Pribram naar Ajax. In augustus 2015 maakte hij in een competitieduel met Willem II zijn officiële debuut voor het Ajax van toen nog Frank de Boer. Inmiddels staat de teller op 4 treffers en 6 assists in 27 optredens voor Ajax.