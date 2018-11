Ricksen ontsnapt aan de dood na medische blunder in Schotland

Fernando Ricksen is twee weken geleden bijna overleden, zo meldt zijn biograaf Vincent de Vries. De aan ALS lijdende oud-profvoetballer werd vorige maand met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Schotland en daar werd een medische blunder van een Schotse verpleegster hem bijna fataal, aldus De Vries in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Ricksen, die in Spanje woont, was in Schotland voor een meet & greet bij zijn oude club Rangers FC. Hij stortte daar in elkaar en er werd gevreesd voor het ergste, maar Ricksen herstelde snel. Toch ging het vanwege een persoonsverwisseling in het ziekenhuis bijna alsnog mis. Een verpleegster zag Ricksen aan voor een andere patiënt en legde hem plat op zijn rug, ondanks dat een briefje naast het bed van de oud-prof aangeeft dat dat niet de bedoeling is.

"Fernando kan niet meer praten en niets meer bewegen, alleen zijn ogen. Daarmee bestuurt hij een spraakcomputer. Naast zijn bed hangt een briefje waarop staat dat die computer niet mag worden afgepakt", aldus De Vries, die eraan toevoegt dat de verpleegster toch de computer afpakte. "Met de mededeling dat Peter nu wel lang genoeg op zijn computer had gezeten en lekker moest gaan slapen zodat hij de volgende morgen weer gezond wakker zou worden."

"Ze zag hem aan voor iemand anders. Fernando mag helemaal niet plat liggen, zijn longen worden drie keer per dag leeggepompt", legt de biograaf uit. Uiteindelijk werd Ricksen gevonden door een nachtzuster, die hem redde. "Hij vertelde via zijn spraakcomputer: 'Ik was bijna dood vannacht, twee uur lang een doodsstrijd geleverd. Als de nachtzuster niet toevallig even was gekomen, was ik er niet meer geweest.'"