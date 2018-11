‘Er gaat veel fout, maar het Nederlands voetbal plukt er ook de vruchten van'

De eerste periode in de vernieuwde Keuken Kampioen Divisie is inmiddels achter de rug en de eerste bronzen schilden zijn uitgereikt. Het schild voor de beste speler van de eerste periode ging naar Istvan Bakx, de 32-jarige aanvallende middenvelder van Go Ahead Eagles. Voetbalzone ging bij hem op bezoek in de Adelaarshorst om hem te feliciteren met zijn prijs en hem te vragen naar zijn verwachtingen voor de rest van het seizoen.

Bekijk de video hieronder of op onze videopagina.