Koeman nam het stokje van Cocu over: ‘Phillip zei: ‘Ga het gewoon doen’’

Erwin Koeman arriveerde afgelopen zomer in het kielzog van Phillip Cocu als assistent bij Fenerbahçe, maar staat inmiddels zelf aan het roer bij de Turkse topclub. In de drie wedstrijden onder de interim-trainer, won Fener er twee. Desondanks reageert Koeman in gesprek met Voetbal International nuchter.

“Goed voor mij, zulke commentaren, maar zolang ik niet officieel ben geïnformeerd, kan ik niets zeggen”, aldus Koeman, die het succes toeschrijft aan de spelers van Fenerbahçe. “Iedere coach heeft natuurlijk zijn eigen persoonlijkheid en manier van werken, maar dan nog ben je afhankelijk van je spelers. Nou, de jongens werken hard. Wat wij veranderd hebben, is dat we zijn gaan spelen in een kleinere ruimte, compacter. Daarmee maken we het onze tegenstanders moeilijk.”

“Wanneer je als club in de problemen zit, moet je daarmee beginnen: spelen vanuit je sterkte en geen zwaktes tonen”, vervolgt hij. Onder zijn leiding werd er gewonnen van Anderlecht en Alanyaspor (beide 2-0), terwijl er werd geremiseerd tegen Galatasaray (2-2). Volgens hem is winnen de enige remedie voor Fenerbahçe om er weer bovenop te komen. Koeman stelt dat het er al die tijd al in heeft gezeten bij de Turkse topclub. “We hebben veel wedstrijden terecht verloren, hoor, maar een aantal ook niet. Misten we grote kansen om op voorsprong te komen en was het de tegenstander die...”

Uiteindelijk kostte dat Cocu na de nederlaag tegen Ankaragücü de kop. Koeman had verwacht dat ook hij op straat zou worden gezet, maar voorzitter Ali Koç wilde hem binnenboord houden. “Phillip zei: Ga het gewoon doen. Meer valt er eigenlijk ook niet over te zeggen”, stelt Koeman. Het avontuur in Istanbul trok hem afgelopen zomer direct. “Zo heb ik in mijn carrière altijd mijn keuzes gemaakt, op gevoel. Wat dat betreft ben ik niet teleurgesteld. Ik zocht een avontuur en heb er wel één gekregen.”