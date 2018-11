‘Slutsky voegt Russische tweeling toe aan staf van Vitesse’

Vitesse krijgt er twee Russische assistent-trainers bij. Volgens Sport24 gaan Aleksey en Vasily Berezutsky deel uitmaken van de technische staf van coach Leonid Slutsky. De oud-verdedigers werkten bij de nationale ploeg van Rusland (2015-2016) en CSKA Moskou (2009-2016) reeds samen met de voormalig bondscoach.

De 36-jarige Aleksey Berezutsky maakte in 2001 de overstap van Torpedo-ZIL Moskou naar CSKA en ging daar nooit meer weg. Zijn tweelingbroer Vasily was twee jaar eerder al van Torpedo naar de club uit de hoofdstad vertrokken en bleef eveneens voor CSKA spelen. Op 21 juli van dit jaar maakte het duo bekend te stoppen als actief voetballers.

Vasily vertelde onlangs in een interview met Championat verder te willen als trainer. “Ik ben bezig om mijn licenties te halen. Ik heb al veel aanbiedingen ontvangen. Ik kan deel uit gaan maken van een staf, maar zou ook als hoofdcoach aan de slag kunnen gaan. Dat hangt af van het niveau waarop de desbetreffende ploeg speelt.”

“Voor nu wil ik het tot de winter rustig aan doen. Al krijg ik het komende half jaar misschien helemaal geen aanbiedingen meer.” Dat laatste lijkt niet het geval daar Slutsky zowel Vasily als Aleksey dus naar GelreDome zou willen halen. Het is onduidelijk of het gaat om een vaste rol als assistent of bijvoorbeeld om een stageperiode. De huidige assistenten van Slutsky zijn Edward Sturing, Nicky Hofs en de Rus Oleg Yarovinsky.