‘Onrechtvaardige’ KNVB haalt zich woede op de hals: ‘Sprake van willekeur’

VVV-Venlo is niet te spreken over de KNVB. De schorsing van verdediger Roel Janssen van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, is buitensporig, aldus de Limburgse Eredivisionist. VVV ging in beroep na de zware schorsing, maar woensdag werd bekend dat dit niets opleverde. “De straf is buiten proportioneel”, stelt manager voetbalzaken Stan Valckx.

Tijdens het 1-1 gelijkspel tegen FC Emmen op 26 oktober moest Janssen na bijna twintig minuten inrukken na een overtreding op Alexander Bannink. Ernstig gemeen spel wordt bewezen geacht en doordat Janssen al een duel automatisch moest missen, moet hij nu nog de wedstrijden tegen AZ en Heracles Almelo aan zich voorbij laten gaan. Valckx laat op de clubsite weten flink te balen van de hoge straf.

“Bovendien is er volgens ons sprake van willekeur. Vergelijkbare overtredingen, of zelfs veel ernstiger en bewuste overtredingen, worden met een gele kaart afgedaan, zelfs na beoordeling door de VAR, en dat wordt dan achteraf door mensen van de KNVB goedgepraat in de media. Het lijkt me logisch dat ik daar niet blij mee ben. Een straf voor Roel is op zijn plaats, maar dit is onrechtvaardig”, aldus Valckx.