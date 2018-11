Alles wat je moet weten over het WK van de Oranje Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen hebben zich dinsdagavond geplaatst voor het WK van 2019 in Frankrijk. In de play-offs was de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman over twee wedstrijden te sterk voor Zwitserland (3-0 en 1-1). Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat het vrouwenteam van Nederland zich plaatst voor het mondiale eindtoernooi. Lees hier wie de mogelijke tegenstanders zijn, waar en wanneer het toernooi wordt gespeeld, wanneer de loting plaatsvindt, hoe hoog het prijzengeld is dat verdiend kan worden en of kwalificatie voor de Olympisiche Spelen mogelijk is.

De regerend Europees kampioen kende een haast vlekkeloze WK-kwalificatie, maar wist zich toch niet direct te plaatsen. In de kwalificatieserie werden alleen punten gemorst tegen Ierland en kwam uiteindelijk in september alles aan op een beslissend duel met Noorwegen. Oranje kwam een vroege 2-0 achterstand niet te boven, waardoor de Noorse dames zich plaatsten voor het WK. Omdat Nederland bij de vier beste nummers twee behoorde, kon het zich via de play-offs alsnog plaatsen.

Op basis van de UEFA-ranking was Nederland samen met Zwitserland geplaatst, waardoor beide teams elkaar pas in de finale konden tegenkomen. De dames van Wiegman rekenden begin oktober in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion af met Denemarken: 2-0. Doordat ook de return werd gewonnen (1-2) plaatst Oranje zich voor de finale, waarin Zwitserland de tegenstander werd. In een volgepakt Stadion Galgenwaard werd een 3-0 overwinning geboekt, waarmee de basis werd gelegd voor WK-kwalificatie. In de return hielden de Oranje Leeuwinnen stand en was een 1-1 gelijkspel genoeg voor het winnen van de play-offs en daarmee WK-kwalificatie.

Wie zijn de andere deelnemers?

In totaal telt het deelnemersveld voor het WK in Frankrijk 24 landen. Tot dusver hebben twintig landen zich verzekerd van kwalificatie. Vanuit Europa hebben behalve Nederland en gastland Frankrijk ook Duitsland, Engeland, Italië, Noorwegen, Schotland, Spanje en Zweden zich geplaatst. Australië, Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, China, Jamaica, Japan, Korea, Thailand en de Verenigde Staten zijn ook zeker van deelname. Later deze maand vinden de play-offs plaats in Afrika en Oceanië, waarin nog vier landen zich kunnen plaatsen.

Wanneer is de loting?

De loting voor de groepsfase van het WK vindt plaats op zaterdag 8 december om 18.00 uur. Op basis van de FIFA-ranglijst worden de deelnemende landen verdeeld in vier verschillende potten. Nederland, de huidige nummer tien van de wereld, zit zeer waarschijnlijk in Pot 2, al kan dat pas met zekerheid gezegd worden als de nieuwe FIFA-ranglijst is uitgekomen op vrijdag 7 december. Als gastland is Frankrijk groepshoofd in groep A. De landen worden verdeeld in zes groepen van vier teams. De nummers één en twee, plus de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales. Vervolgens volgt een knock-outfase, met uiteindelijk een finale en een wedstrijd om de derde plaats.

Waar en wanneer wordt er gespeeld?

Het WK vindt plaats van 7 juni tot en met 7 juli 2019. Het toernooi wordt afgewerkt in negen verschillende speelsteden: Valenciennes, Reims, Le Havre, Rennes, Lyon, Grenoble, Nice, Montpellier en Parijs. De openingswedstrijd vindt plaats in Parijs in het Parc des Princes. De finale wordt gespeeld in het Parc Olympique Lyonnais. De wedstrijd om de derde plek is op 6 juli in Nice. Klik hier voor het complete speelschema.

In dit stadion wordt op 7 juli de WK-finale gespeeld.

Prijzengeld

De FIFA heeft 10,2 miljoen euro vrijgemaakt om alle gekwalificeerde landen te belonen met een startpremie van 425.000 euro. Nooit eerder deelde de wereldvoetbalbond een dergelijke premie uit in het vrouwenvoetbal. Clubs die speelsters afstaan voor WK-deelname ontvangen een vergoeding van de FIFA. De bond heeft hier 7,5 miljoen euro voor gereserveerd. Het prijzengeld op het WK is verdubbeld van 15 naar 30 miljoen dollar, omgerekend circa 26,7 miljoen euro. Landen die stranden in de groepsfase, nemen 667.000 euro mee naar huis. Mochten de Oranje Leeuwinnen de knock-outfase niet bereiken, dan heeft het in totaal dus ruim een miljoen euro verdiend.

Kwalificatie voor de achtste finales levert omgerekend ongeveer 890.000 euro op. Landen die zich plaatsen voor de kwartfinales mogen nog eens 1,29 miljoen euro bijschrijven, terwijl plaatsing voor de halve finales 1,42 miljoen euro oplevert. De nummer drie op het WK verdient 1,78 miljoen euro, de nummer twee 2,31 miljoen euro en de winnaar krijgt 3,36 miljoen euro.





Ronde Prijzengeld Kwalificatie €425.000 Groepsfase €667.000 Achtste finale €890.000 Kwartfinale €1.290.000 Halve finale €1.420.000 Derde plaats €1.780.000 Tweede plaats €2.310.000 Eerste plaats €3.360.000

Hoewel het prijzengeld is verdubbeld, is het slechts een fractie van wat er bij de mannen wordt uitgedeeld. Spelersvakbond FIFPro is daar allesbehalve blij mee. “Het verschil met de mannen blijft groot en wordt zelfs groter”, meldde de FIFPro onlangs volgens het Algemeen Dagblad. “De doelstelling van gelijkwaardigheid van alle WK-spelers, ongeacht geslacht, blijft ver uit zicht. Als grootste sport ter wereld heeft het voetbal een fundamentele rol in de maatschappelijke discussie over gelijke beloning van mannen en vrouwen.”

Kwalificatie voor Olympische Spelen

In 2020 vinden in Tokyo de Olympische Spelen plaats en via het WK is deelname af te dwingen. Als Nederland in Frankrijk bij de drie best presterende Europese landen behoort, is kwalificatie voor de Spelen een feit. Als meerdere landen in dezelfde ronde uitgeschakeld worden, zal er middels een Olympisch Kwalificatietoernooi bepaald worden wie er naar Tokyo gaan.