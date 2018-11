De Kuip en ArenA lonken voor Oranje: ‘Dat zou super zijn’

Het Nederlands vrouwenteam plaatste zich dinsdag voor het WK en voordat men volgend jaar zomer afreist naar Frankrijk, zal men waarschijnlijk een uitzwaaiwedstrijd spelen. Jan-Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, hoopt dat dit duel in Rotterdam of Amsterdam kan plaatsvinden.

“Dat zou super zijn, die kans gaan we de komende maanden zeker onderzoeken”, vertelt Van der Zee op de website van de voetbalbond. Tijdens het EK in eigen land zaten de stadions bij de wedstrijden van Oranje vol en eerder dit jaar kwamen er ruim 30.000 toeschouwers af op het WK-kwalificatieduel met Noord-Ierland in Eindhoven.

De Kuip of de Johan Cruijff ArenA zou een mooie volgende stap zijn, aldus Van der Zee: “We moeten er dan wel een heel feest omheen organiseren om het stadion vol te krijgen.” Het Oranje van bondscoach Sarina Wiegman hield Zwitserland dinsdag op 1-1 en dat was na de 3-0 overwinning in De Galgenwaard voldoende.

In Schaffhausen zaten er minder fans op de tribune, maar desondanks genoot Vivianne Miedema van de sfeer: “Het leek wel of er meer Nederlanders dan Zwitsers in het stadion zaten, dat was mooi om te voelen. Het wordt allemaal steeds groter. Ik hoop dat iedereen naar Frankrijk komt. Het is geweldig om die steun te hebben”, zo wordt de doelpuntenmaakster geciteerd door het ANP.