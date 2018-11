‘Clubleiding Real Madrid is overtuigd en biedt contract tot medio 2020’

Real Madrid wil Santiago Solari definitief aanstellen als hoofdtrainer. De coach nam het stokje tijdelijk over van de ontslagen Julen Lopetegui en zijn prestaties zijn dermate goed dat de clubleiding hem nu een contract aanbiedt tot medio 2020, zo meldt Marca Solari gaat tijdens de interlandperiode in gesprek met voorzitter Florentino Pérez.

De clubleiding is tevreden met de manier waarop Solari te werk gaat. Onder Lopetegui was Real Madrid afgezakt op de ranglijst in LaLiga, maar onder zijn vervanger is de weg naar boven ingezet. De afgelopen vier wedstrijden werden op overtuigende wijze gewonnen. Nu de meeste internationals de club tijdelijk hebben verlaten om in actie te komen voor hun nationale ploeg, wil Pérez in gesprek met Solari. De coach zal een contract tot aan het einde van het volgende seizoen aangeboden krijgen.

Solari staat er goed op bij de clubleiding van de Koninklijke. Hij wordt gezien als een harde werker en iemand die nooit klaagt. De club wil graag met hem door en de bal ligt nu bij de interim-trainer. Real Madrid doet nog mee in alle competities en maakt dit seizoen nog kans op vier prijzen: de landstitel, Champions League, WK voor clubs en de Copa del Rey.