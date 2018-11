VIDEO - Enerverende Superclásico in La Bombonera eindigt onbeslist

De heenwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores tussen Boca Juniors en River Plate heeft geen winnaar opgeleverd. De Superclásico in La Bombonera eindigde in een 2-2 gelijkspel. Over twee weken, op zaterdag 24 november, staat de return in El Monumental op het programma.