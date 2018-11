Zaterdag, 10 November 2018

Medhi Benatia maakt transfer binnen Serie A

Jean-Clair Todibo kan zijn loopbaan voortzetten in de Premier League. De middenvelder van Toulouse staat namelijk hoog op de scoutinglijstjes van Liverpool en Wolverhampton Wanderers. (The Sun)

José Mourinho zal een winters vertrek van Matteo Darmian niet in de weg staan. De verdediger van Manchester United is in beeld bij Internazionale en AS Roma. (The Sun)

Medhi Benatia is dicht bij een overstap naar AC Milan. I Rossoneri willen de verdediger in januari huren van Juventus, om hem in de zomer voor vijftien miljoen euro definitief in te kunnen lijven. (Sport Mediaset) willen de verdediger in januari huren van Juventus, om hem in de zomer voor vijftien miljoen euro definitief in te kunnen lijven.

Huddersfield Town hoopt dat Tom Heaton de club kan helpen in de strijd tegen degradatie. De doelman is na de komst van Joe Hart op het tweede plan terechtgekomen bij Burnley. (The Sun)

De geruchten dat Liverpool voor een kleine twee miljard euro te koop staat kloppen niet. De Amerikaanse clubeigenaar John W. Henry is niet van plan om afstand te doen van the Reds. (Daily Mail)