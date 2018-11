Raiola heeft woensdag bespreking over De Ligt

Bij Juventus is het besef doorgedrongen dat Anthony Martial niet haalbaar is. Om die reden heeft la Vecchia Signora de aandacht verlegd naar Jadon Sancho van Borussia Dortmund. (Daily Express)

Sevilla heeft concrete actie ondernomen om Alberto Moreno los te weken bij Liverpool. De Spaanse club hoopt de vleugelverdediger in januari binnen te kunnen halen en heeft reeds contact opgenomen met the Reds . (Daily Star)