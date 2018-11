Geplaagd AC Milan moet basiskracht maandenlang missen

AC Milan moet het voorlopig stellen zonder Lucas Biglia. De huidige nummer vier van de Serie A laat donderdagavond via de officiële kanalen weten dat de Argentijnse middenvelder geopereerd is aan zijn kuit en ongeveer vier maanden niet beschikbaar is.

Biglia liep de blessure vorige week op tijdens een training. De 32-jarige controleur bleek schade te hebben aan de kuit en is inmiddels in Finland onder het mes gegaan. Biglia is na onder anderen Mattia Caldara, Ivan Strinic, Giacomo Bonaventura, Davide Calabria en Hakan Calhanoglu de volgende in de ziekenboeg van Milan.

De Argentijns international moet ongeveer vier maanden toekijken en zal daardoor pas in het nieuwe kalenderjaar weer beschikbaar zijn voor trainer Gennaro Gattuso. Laatstgenoemde moest het in de laatste twee competitiewedstrijden van Milan al stellen zonder Biglia, maar liet de verdedigende middenvelder in de negen Serie A-duels daarvoor telkens starten.