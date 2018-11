‘Opluchting’ bij Ajax: ‘Onbesuisd, onsamenhangend en beschamend bij vlagen’

Ajaz zette woensdagavond een belangrijke stap richting overwintering in de Champions League door met 1-1 gelijk te spelen in Lissabon tegen Benfica. De Amsterdamse ploeg haalde niet het gebruikelijke niveau, zo concluderen de Nederlandse media donderdagochtend. Het matige spel is van minder belang dan de belangrijke stap in Europa, zo klinkt het echter.

“Ten Hag predikte de dag voor de kraker durf. Maar Ajax 'vergat' mede doordat Benfica de ruimtes tussen de linies afsloot de eerste helft te voetballen", zo stelt De Telegraaf. Het dagblad constateert dat de Portugezen vanaf de eerste minuten van de tweede helft tijd rekten, maar dat Ajax daar zich niet aan stoorde. “De beloning volgde in de 61e minuut, waarbij de tot dan toe tegenvallende smaakmakers Hakim Ziyech en Tadic een hoofdrol vertolkten.”

"Een loepzuivere pass van Ziyech werd op waarde geschat door Tadic, die met vernuft en effect afrondde (1-1). In extremis maakte André Onana zijn eerdere fout nog goed door een geweldige redding te verrichten”, aldus de krant. Het Algemeen Dagblad benadrukt dat Ajax nog maar één overwinning verwijderd is van de volgende ronde van de Champions League. Over drie weken kan de club de klus klaren bij AEK Athene.

De krant vond de tegentreffer onnodig, aangezien Benfica nauwelijks gevaar stichtte. “Wie een kolkend Estádio da Luz verwacht, heeft het mis. Dat de club drie wedstrijden op rij heeft verloren, is terug te zien in het stadion, dat matig gevuld is. Een storm van Benfica, dat voor zijn laatste kans vecht? Het valt allemaal reuze mee. Maar ja, als Ajax zelf een handje helpt, slaat dat gevoel natuurlijk snel om.”

“Alle Ajacieden verlaten met de borst vooruit de Portugese hoofdstad. Vooral bij Onana zal de opluchting overheersen”, concludeert het dagblad. De Volkskrant stelt dat Ajax was vergeten hoe het kán spelen. “Alsof andere mannen waren opgetrommeld die zich voor één keer mochten hullen in een voetbalshirt, zo onherkenbaar rommelde Ajax een helft lang in het stemmige zwartgrijs van Europese uitduels. Na rust volgde herstel. Alsof de echte Ajacieden allemaal tegelijk waren ingevallen.”

“Onbesuisd, onsamenhangend en beschamend bij vlagen, was het optreden in Lissabon tegen Benfica, vooral voor rust. Maar zelfs als het spel van Ajax ondermaats is, kan elk moment een sprankje magie ontstaan, simpelweg omdat individueel talent daarvoor garant staat.” Ook Trouw komt tot de conclusie dat het spel van de Amsterdammers ‘niet volgens de Europese wetten’ was.

“De veldspelers van Ajax hadden zich in tactisch opzicht in het eerste half uur verantwoord opgesteld, maar plotseling was hun doelman rare dingen gaan doen. (...) De dwalingen van Onana desoriënteerden, niet onbegrijpelijk, toch ook even zijn ploeg. (...) Met twee reddingen in de slotminuut redde juist Onana Ajax alsnog, op toch weer een onberedeneerbare avond.”