Lof voor ‘publiekslieveling’ van Real Madrid: ‘Niemand zal hem dan stoppen’

Vinicius Junior gaat geschiedenis schrijven bij Real Madrid, zo verzekert zijn zaakwaarnemer Federico Pena in een interview met AS. De achttienjarige aanvaller kwam afgelopen zomer over van Flamengo en heeft al aardig wat speelminuten gemaakt in de hoofdmacht van de Koninklijke. Pena denkt dat zijn pupil kan uitgroeien tot een sensatie in Spanje.

“Momenteel is hij nog geen leider bij Real Madrid. Hij moet nog acclimatiseren in een nieuw land en wennen aan de Europese cultuur en de taal. Hij ontwikkelt zich goed, maar nu is hij nog veel te jong om een leider te zijn. Als ze het zelfvertrouwen van hem weten op te krikken en hem vertrouwen geven, zal niemand Vini stoppen”, aldus de belangenbehartiger.

Pena begrijpt wel waarom de aanvaller zo geliefd is bij de supporters van Real. “Omdat hij een winnaar is. Hij haat verliezen en daar houden de fans van. Hem zien spelen is een genot, maar wat me nog meer vreugde brengt, is dat hij nog veel jaren voor zich heeft om nog beter te worden. Hij wordt stap voor stap steeds volwassener.”

De zaakwaarnemer betwijfelt of zijn cliënt dit seizoen al een vaste basisklant wordt bij de Spaanse grootmacht. “Ik hoop het. Maar Vinicius is de eerste die zal begrijpen dat het lastig wordt met zoveel kwaliteit in de selectie. Isco, Marco Asensio en Gareth Bale zijn sterren die zich al hebben bewezen. Maar in het voetbal kan alles in een mum van tijd veranderen.”