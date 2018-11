‘Het bestuur van Real Madrid wilde me hebben, maar de trainer blijkbaar niet’

Het had niet veel gescheeld, of Jermaine Pennant was in 2008 naar Real Madrid vertrokken. Het bestuur van de Koninklijke was in de zoektocht naar een vleugelaanvaller bij de Engelsman uitgekomen, maar uiteindelijk stak trainer Juande Ramos een stokje voor de transfer. Pennant bleef bij Liverpool en kwam uiteindelijk later bij Real Zaragoza alsnog in Spanje terecht.

“Het bestuur wilde me halen als rechtsbuiten. Op de dag van de transferdeadline kreeg ik een telefoontje van mijn zaakwaarnemer. Hij vertelde dat Real Madrid me wilde hebben en dat ik mijn telefoon aan moest houden. Het bestuur had alleen buiten de trainer om gehandeld, waardoor hij boos werd. Daardoor is de stekker uit de transfer getrokken. Het bestuur van Real Madrid wilde me hebben, maar de trainer blijkbaar niet”, zegt Pennant in gesprek met FourFourTwo.

Hij stond destijds onder contract bij Liverpool, dat hem na een huurperiode bij Portsmouth definitief naar Real Zaragoza liet vertrekken. “Het voetbal was goed. Ik vond het geweldig hoe technisch alle teams waren, zelfs die onderin de ranglijst stonden. Het weer was goed, de velden waren vlekkeloos. Maar het was voor mij moeilijk om in Zaragoza te wonen, het was traditioneel Spaans en nauwelijks multicultureel.”

“Als ik vrij was, ging naar Barcelona of Madrid om een leuke tijd te hebben. Ik ging ooit een avond uit in Barcelona en nam pas ’s ochtends de trein terug naar Zaragoza. Ik voelde me zo slecht, dat ik me ziek heb gemeld bij de club. De dokter kwam vervolgens checken hoe het ging, maar ik deed de deur niet open. Volgens mij hadden ze wel door dat ik niet ziek was”, besluit de 35-jarige Pennant, die vervolgens nog voor onder meer Stoke City, Wolverhampton Wanderers en Wigan Athletic speelde.