Liverpool laat Shaqiri thuis voor CL-duel: ‘We hebben geen politieke boodschap’

Jürgen Klopp heeft Xherdan Shaqiri niet opgenomen in de selectie van Liverpool voor het uitduel met Rode Ster Belgrado in de Champions League, zo de Engelse club via zijn officiële kanalen. Men is bij the Reds bang dat het meespelen van de Zwitserse vleugelaanvaller het duel een politieke lading gaat geven.

Shaqiri heeft een Kosovaarse-Albanese achtergrond en dat zorgt voor spanningen met de Servische fans. Tijdens het groepsduel tussen Zwitserland en Servië (2-1) op het WK kwam dit al tot uiting. De Servische fans floten Shaqiri tijdens die wedstrijd uit, terwijl de vleugelaanvaller met de vlag van Kosovo op zijn schoenen speelde en na zijn doelpunt in blessuretijd de Albanese adelaar uitbeeldde met zijn handen.

Tijdens het treffen tussen Liverpool en Rode Ster Belgrado (4-0) op Anfield waren er officieel geen Servische fans aanwezig. De aanhangers van Rode Ster die toch waren binnengekomen, floten Shaqiri uit als hij de bal was. Bij Liverpool ziet men dat als voorbode van wat Shaqiri in Belgrado te wachten staat en men vreest dat er een circus rond de aanvaller zal ontstaan. Er wordt niet gevreesd voor de veiligheid van Shaqiri.

"We hebben gelezen wat er voor ontvangst te wachten staat voor Shaq en ondanks dat we niet weten wat er gaat gebeuren, willen ons voor honderd procent op het voetbal kunnen focussen", legt Klopp uit. "We zijn Liverpool, een grote voetbalclub en hebben verder geen boodschap. We hebben geen politieke boodschap, absoluut niet. Het is de bedoeling om respectvol te zijn en willen alle afleidingen voorkomen. Shaq begrijpt deze beslissing. We houden van hem en hij gaat nog vaak voor ons spelen, maar niet dinsdag."

“Ik wil daar gewoon voetballen. Het gaat niet om politiek, het gaat om voetbal. Ik maak me nergens zorgen over en ga daar gewoon spelen. Met dit probleem heb ik op het WK al te maken gehad, dus ik weet hoe ik ermee moet omgaan”, zei Shaqiri na afloop van de wedstrijd op Anfield tegen Rode Ster Belgrado. Liverpool treedt dinsdag om 18.55 uur in de Servische hoofdstad aan.