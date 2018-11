Emmen pakt dankzij late treffer verdiend punt in Heerenveen

Het duel tussen sc Heerenveen en FC Emmen is zondagmiddag in een gelijkspel geëindigd. Lang leken de Friezen met 1-0 te gaan winnen in het Abe Lenstra Stadion, maar dankzij een late treffer van Reuven Niemeijer keert de ploeg van trainer Dick Lukkien met een verdiend punt huiswaarts.

FC Emmen verloor midweeks in het bekertoernooi in eigen stadion met 1-3 van derdedivisionist ODIN’59, terwijl sc Heerenveen wél de volgende ronde bereikte ten koste van Groene Ster. De ploeg van trainer Dick Lukkien ging in het Abe Lenstra Stadion uitstekend van start, wat resulteerde in de nodige kansen. Glenn Bijl profiteerde van weifelend optreden van Warner Hahn, maar schoot de bal vervolgens in het zijnet. Even later greep de doelman wel goed in toen Alexander Bannink voor zijn neus opdook.

Nadat ook een schot van Caner Cavlan geen succes opleverde, viel de openingstreffer aan de andere kant. Arber Zeneli mocht aanleggen vanuit een vrije trap vanaf de zijkant van het veld en probeerde het in een keer. Emmen-doelman Kjell Scherpen had hier kennelijk niet op gerekend en was te laat om hierop te anticiperen, waardoor de bal in het doel vloog: 1-0. De jonge sluitpost greep voor rust wel goed in bij een schot van Sam Lammers.

In de tweede helft waren de bezoekers minder gevaarlijk, terwijl Heerenveen juist meer druk naar voren zette. De Friezen kregen via Michel Vlap en Zeneli weliswaar mogelijkheden, maar het spel was na rust niet sprankelend. Tien minuten voor tijd kreeg Emmen andermaal een behoorlijke kans op de gelijkmaker, toen Jafar Arias in kansrijke positie in de handen van Hahn kopte. Uiteindelijk kreeg Emmen vlak voor tijd nog de verdiende gelijkmaker, toen Niemeijer een hoekschop van Cavlan met het hoofd tot doelpunt promoveerde.