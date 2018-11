‘Ik kwam hier als kleine jongen, dus dan blijf je altijd Ajacied’

Vurnon Anita was zaterdag voor even terug in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder deed met Willem II negentig minuten mee in het met 2-0 verloren competitieduel met Ajax. Anita volgt de verrichtingen van de Amsterdammers nog altijd op de voet.

In een interview met Voetbal Inside vertelt de 29-jarige controleur dat hij nog altijd supporter van Ajax is: “Ze spelen hartstikke goed, met veel vertrouwen. Dat zie je ook op het veld.” Volgens Anita is het team van trainer Erik ten Hag ‘op de goede weg’ om kampioen te worden.

“Ze staan een paar punten achter, maar ik denk dat ze aan kunnen haken. Ik ben trots op het Ajax dat hier loopt. Als ze Champions League spelen, dan steun ik ze. Voor het Nederlandse voetbal is het ook alleen maar goed. Ik ben als kleine jongen hier gekomen, dus dan blijf je altijd Ajacied. Dat gaat nooit meer over.”

Anita speelde voor VV Maarssen, CVV Willemstad en opnieuw VV Maarssen alvorens hij in 1999 in de jeugdopleiding van Ajax terechtkwam. Hij maakte in maart 2006 zijn debuut in het eerste elftal en speelt sinds dit seizoen voor Willem II. De club uit Tilburg huurt de voormalig Oranje-international van Leeds United.