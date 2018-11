Tottenham geeft twee strafschoppen weg en ontsnapt aan puntverlies

Tottenham Hotspur heeft de vierde plaats in de Premier League op Arsenal heroverd. The Spurs lieten Wolverhampton Wanderers zaterdag terugkomen tot 2-3, maar boekten dus wel een minimale zege. Juan Foyth zal met gemende gevoelens terugkijken op de wedstrijd, want de verdediger werd de eerste speler sinds Phil Jagielka in oktober 2016 die in één Premier League-wedstrijd twee strafschoppen weggaf.

Wilde Tottenham voeling blijven houden met de top van het klassement, dan moest er gewonnen worden in het Molineux Stadion. De ploeg uit Londen kreeg echter al gauw met een tegenslag te maken aangezien Mousa Dembélé zich met een blessure moest laten vervangen. Na twintig minuten kregen de supporters dan eindelijk een serieuze kans te zien: Rui Patrício redde op een schot van Harry Kane. Hierna wist Tottenham alsnog het net te vinden.

Érik Lamela verschalkte Patrício met een schot tussen de benen en Lucas Moura rondde af na een voorzet van Kieran Trippier: 0-2. In de slotfase van het eerste bedrijf zag Wolverhampton in de persoon van Raúl Jiménez nog een doelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel, maar uit de herhaling bleek dat de scheidsrechter het niet bij het juiste eind had. The Wolves hoopten na de pauze alsnog te scoren en zorgden voor dreiging.

Jiménez, Hélder Costa en Rúben Neves stuitten gedrieën op Hugo Llloris. Tottenham had het moeilijk, maar leek na ruim een uur voetballen de wedstrijd te beslissen. Kane stuitte eerste nog op Patrício, maar scoorde in tweede instantie wel: 0-3. Wolverhampton bracht de spanning hierna echter terug: Neves benutte een strafschop en hierna benutte ook Jiménez een penalty. Tottenham wist de voorsprong echter te behouden: 2-3.