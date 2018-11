Gravenberch als voorbeeld: ‘Ik hoop dit jaar nog te debuteren in Ajax 1’

Kenneth Taylor maakte vorige week op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Ajax in de Youth League in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Benfica. De talentvolle middenvelder legt de lat voor zichzelf hoog, want hij hoopt nog dit seizoen zijn debuut te maken in het eerste elftal van trainer Erik ten Hag.

Taylor merkte in de Youth League dat bij Ajax Onder-19 het tempo een stuk hoger ligt dan hij gewend was. “Het is heel anders dan de competitie. Je krijgt Europese tegenstanders van topniveau, dus het gaat sneller”, aldus Taylor op de clubwebsite van Ajax.

Het talent kan op meerdere posities op het middenveld uit de voeten. “Daarnaast ben ik tweebenig met een goede pass en een prima overzicht. Ik houd ervan om andere spelers voor het doel te zetten. Scoren doe ik niet zo vaak”, aldus het Ajax-talent. “Mijn laatste doelpunt was voor mijn blessure bij het nationale elftal tegen Italië. Bij Ajax is het nog langer terug.”

Ploeggenoot Ryan Gravenberch maakte reeds op zestienjarige leeftijd zijn debuut in Ajax 1. Taylor hoopt hem achterna te gaan. “Het was best raar om te zien, maar ik ben trots op hem. De dag voor de wedstrijd wist ik al dat hij bij de selectie zat. Zelf hoop ik dit jaar nog te debuteren voor Ajax 1 of anders volgend seizoen.”