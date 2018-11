Frustratie bij ADO: ‘Dat mogen de spelers me morgen uitleggen’

ADO Den Haag kwam via een doelpunt van Nasser El Khayati op voorsprong tegen Feyenoord, maar hierna ging het mis. Het team van Alfons Groenendijk verloor woensdag met 5-1 in De Kuip en de trainer is dan ook niet te spreken over zijn spelersgroep. Er zijn ‘heel grote fouten’ gemaakt, aldus Groenendijk.

“Die fouten worden op dit niveau afgestraft. We hebben de goals zelf weggegeven, dat is zonde. Dan kunnen we over tactiek gaan praten, maar dat heeft niet zo veel zin. Dit zijn fouten die wij gewoon niet mogen maken”, aldus de coach voor de camera van FOX Sports.

“De fouten moeten eruit, maar we moeten ook rustiger zijn in balbezit. Ik heb situaties gezien op het middenveld waarbij Feyenoord-spelers op zes meter van onze spelers staan. Dan krijg je dus alle tijd om te voetballen, maar we waren toch wat angstig. Dat is helemaal niet nodig. Ik begrijp het ook niet zo goed, dus dat mogen ze me morgen uitleggen.”

ADO staat in de competitie met twaalf punten op de elfde plaats en neemt het komende zondag in De Galgenwaard op tegen FC Utrecht. ADO had in de eerste ronde van de KNVB Beker overigens met 0-6 gewonnen tegen OJC Rosmalen, maar werd door Feyenoord dus uitgeschakeld.