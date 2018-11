Mogelijke blessure van De Bruyne tempert feestvreugde bij Man City

Manchester City heeft de kwartfinale van de Carabao Cup bereikt. Het team van Josep Guardiola bleek donderdagavond veel te sterk voor Fulham en boekte een 2-0 zege, dankzij een dubbelslag van de negentienjarige Brahim Díaz. In de kwartfinale neemt de titelverdediger het op tegen Leicester City of Southampton; de wedstrijd tussen die ploegen is verplaatst naar 27 november vanwege het overlijden van Vichai Srivaddhanaprabha. Een smet op de zege van Manchester City was het uitvallen van Kevin De Bruyne in de slotfase met een knieblessure. De ernst daarvan is nog onduidelijk.

De opstelling van Manchester City was een combinatie van jeugd en ervaring; zo stond de tiener Arijanet Muric op doel en had voormalig PSV-huurling Oleksandr Zinchenko een basisplaats. Er was ook plek voor vedetten als Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en Leroy Sané. Bij Fulham begon Timothy Fosu-Mensah in de basis. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Leicester City-eigenaar Srivaddhanaprabha begon Manchester City geduldig aan de wedstrijd. Men wachtte op een fout bij Fulham en sloeg in de negentiende minuut toe.

Na een korte corner kwam de bal terecht bij Kompany, die het leer niet onder controle kreeg. Uiteindelijk belandde de bal voor de voeten van Brahim Díaz, wiens door Aleksandar Mitrovic van richting veranderde schot de 1-0 betekende. Meteen na zijn doelpunt maakte Díaz er bijna 2-0 van, maar doelman Sergio Rico had een indrukwekkende redding in huis op het schot van dichtbij. Manchester City controleerde de wedstrijd en had veel meer balbezit dan de Londenaren. Daar kwamen enkele kansen uit voort; Leroy Sané schoot wild over toen hij veel tijd had voor het doel en Phil Foden knikte net naast het vijandelijke doel.

Fulham mocht zodoende blij zijn dat het voor rust bij 1-0 bleef. In de tweede helft kwam Fulham beter voor de dag, maar het stichtte nauwelijks gevaar en incasseerde halverwege het tweede bedrijf alsnog de 2-0. Kort nadat Sané Fosu-Mensah aftroefde en in het zijnet schoot, verdubbelde Díaz zijn doelpuntenproductie door uit een rebound te scoren na een schot van Gabriel Jesus op de paal. Manchester City blijft zodoende in de race om de Carabao Cup te verdedigen. The Citizens zijn nog actief op vier fronten.