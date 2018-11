‘Wij waren de prooi en Ajax liet ons niet meer los, dat moeten wij ook doen’

Go Ahead Eagles werd woensdagavond door Ajax uitgeschakeld in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer John Stegeman ging kansloos met 3-0 ten onder in de Johan Cruijff ArenA. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie kwam er geen moment aan te pas tegen de Amsterdammers en kon niets anders doen dan de schade beperken, zo beaamden Thomas Verheydt en Sjoerd Overgoor na afloop.

De ploeg uit Deventer stond vanaf de eerste minuut onder druk en het was wachten op het eerste Ajax-doelpunt. Deze viel na 35 minuten spelen en kwam op naam van David Neres. Door goals van Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar liep Ajax uiteindelijk uit naar een 3-0 zege. “Zij gaan makkelijker voetballen na de goal", aldus Verheydt in gesprek met Voetbal Inside. “Op een gegeven moment komen we zelfs niet eens meer in de duels. Dan sta je eigenlijk in een grote rondo. Dat is heel frustrerend, want wij willen ook graag spelen zoals zij dat doen.”

Verheydt geeft aan dat hij en zijn ploeggenoten in de openingsfase nog goed van zich konden afbijten. “Na de goals is het gewoon klaar”, aldus de spits. “Je hoopt op hetzelfde scenario als bij PSV dinsdag, maar zij kwamen gewoon met een goed team. Daar hebben wij iets te weinig tegenover gezet. In ieder geval hebben we wel de schade beperkt gehouden.”

Overgoor vertelt dat Go Ahead Eagles meer had willen laten zien, maar dat Ajax simpelweg te goed was. “Voetballend kwamen we er niet aan te pas, dit tempo zijn wij niet gewend”, vertelt hij aan de Stentor. “Daar moeten we onze lessen uit trekken. De trainer zei het naderhand ook in de kleedkamer. Wij waren de prooi en Ajax liet ons niet meer los. Dat moeten wij in de Eerste Divisie ook gaan doen met onze tegenstanders.”

“We waren vooral aan het tegenhouden deze wedstrijd”, aldus Overgoor, die er met zijn ploeggenoten geen schoppartij van maakte. Scheidsrechter Kevin Blom deelde geen enkele kaart uit aan spelers van de ploeg van Stegeman. “Het is niet dat we te lief waren voor Ajax. We wilden echt wel, maar konden niet in de duels komen. Ze zijn dan allemaal wel heel erg vlug bij Ajax.”