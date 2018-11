Wolverhampton en Sporting schikken voor achttien miljoen euro

Rui Patrício maakte in juni de overstap van Sporting Portugal naar Wolverhampton Wanderers. De doelman dacht transfervrij de overstap te kunnen maken, maar Sporting claimde dat Patrício zijn contract op onrechtmatige wijze had laten ontbinden. Os Leões eisten een schadevergoeding van 58,7 miljoen euro.

Sporting baseerde dat bedrag op de marktwaarde van de 76-voudig international van Portugal. Rui Patrício had nog een contract tot de zomer van 2022, maar met een aantal andere ploeggenoten liet hij zijn contract ontbinden nadat de selectie tijdens een training was aangevallen door een groep van ongeveer vijftig hooligans. Sporting vocht deze beslissing aan via de rechter en hoopte vervolgens via de FIFA zijn gelijk te halen.

Beide clubs hebben nu een regeling getroffen, want Wolverhampton maakt via de officiële kanalen bekend dat men met Sporting een akkoord heeft bereikt over een transfersom van achttien miljoen euro. Met dat prijskaartje is de dertigjarige Rui Patrício na aanvaller Adama Traoré de duurste aankoop aller tijden van de club van manager Nuno Santo.

Rui Patrício stond tot dusverre bij tien wedstrijden in de Premier League onder de lat bij Wolverhampton en incasseerde daarin negen doelpunten. Vier keer hield hij zijn doel schoon. De linkspoot keepte voorheen enkel bij Sporting. Hij won met de werkgever van onder anderen Bas Dost twee keer de Taça de Portugal, twee keer de Supertaça en één keer de Taça da Liga.