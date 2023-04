Overtuigend AS Roma tankt vertrouwen voor return tegen Feyenoord

Zondag, 16 april 2023 om 22:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 01:50

AS Roma is de winnaar van het weekend in de Serie A. Waar concurrenten AC Milan en Internazionale punten verspeelden, wisten de Romeinen wel te winnen. De ploeg van trainer José Mourinho was met 3-0 te sterk voor Udinese dankzij treffers van Edoardo Bove, Lorenzo Pellegrini en Tammy Abraham. Bovendien wist Rui Patrício een strafschop te keren. Roma legde een prima pot op de mat en doet zodoende het nodige vertrouwen op voor de return in de kwartfinale van de Europa League, donderdag in het Stadio Olimpico. In de Serie A staat Roma nu stevig derde. Milan en Inter volgen op respectievelijk drie en vijf punten.

Mourinho voerde ten opzichte van het heenduel bij Feyenoord (1-0) de nodige wijzigingen door. Leonardo Spinazzola, Roger Ibañez, Nemanja Matic, Nicola Zalewksi, Paulo Dybala en Abraham waren niet terug te vinden op het opstellingsformulier. De twee laatstgenoemden raakten in De Kuip geblesseerd, maar Abraham was al fit genoeg om op de bank plaats te nemen. Dybala is er naar verwachting weer bij tijdens de return. Georginio Wijnaldum, in Rotterdam nog invaller, stond aan de aftrap en zou een goede wedstrijd spelen. De Oranje-international stond net als Pellegrini achter spits Andrea Belotti opgesteld.

Wéér een penalty op de paal ?? Net als tegen Feyenoord wordt de bal vanaf 11 meter tegen de paal geschoten.. gelukkig voor Roma wordt de rebound binnengeschoten: 1-0 ??#ZiggoSport #SerieA #RomaUdinese pic.twitter.com/045QZuefe4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023

Roma kwam er in de beginfase nog niet echt doorheen, al hield het het tempo laag. Wel liet Wijnaldum zich in positieve zin gelden, door met een gevaarlijke voorzet voor paniek bij de defensie van de bezoekers te zorgen. Ogenblikken later had de vrijgelaten Bryan Cristante meer moeten doen met zijn kopbal, die naast ging. Roma dicteerde de wedstrijd en kwam bijna op voorsprong via Gianluca Mancini. De centrumverdediger moest echter toezien hoe Marco Silvestri een uitstekende redding in huis had. Tien minuten voor rust kreeg Roma een strafshop na hands van Roberto Pereyra. Cristante schoot vanaf elf meter op de paal, waarna Bove er in de rebound alsnog 1-0 van maakte.

Heerlijk balletje van Belotti zeg! ?? Met de pass zet hij Pellegrini oog in oog met de keeper.. hij maakt het dan ook cooltjes af ??#ZiggoSport #SerieA #RomaUdinese pic.twitter.com/LpGvI85c97 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023

Het openingsdoelpunt bracht Roma zichtbaar rust en tien minuten na rust was de wedstrijd gespeeld. Belotti, nog altijd zonder doelpunten voor i Giallorossi, bracht de bal bij Pellegrini, die rustig bleef en de verre hoek vond: 2-0. Wijnaldum werd na een uur naar de kant gehaald ten faveure van Matic en de Serviër moest toezien hoe Udinese even later een penalty kreeg na hands van Mancini. Pereyra pakte zijn verantwoordelijkheid, maar moest toezien hoe Rui Patrício uitstekend redding bracht. Dichter bij een doelpunt zou Udinese niet meer komen. Roma leek zelf ook niet meer tot scoren te komen, maar daar dacht invaller Abraham anders over. De Engelsman kopte in blessuretijd een voorzet van een andere invaller, Spinazzola, fraai en hard binnen in de korte hoek: 3-0.