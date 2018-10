‘Ik dacht: niet weer Feyenoord, hoe kan je nou weer Feyenoord loten?’

ADO Den Haag hoopt dat driemaal scheepsrecht is tegen Feyenoord. Net als in de vorige twee seizoenen gaan de Hagenaars in de KNVB Beker op bezoek in De Kuip; de voorgaande duels eindigden in 5-1 en 2-0. "Het is een van de zwaarste, maar ook één van de mooiste lotingen", zegt trainer Alfons Groenendijk daags voor de wedstrijd tegen Omroep West.

Ondanks dat ADO de vorige twee keer onderuit ging, wanhoopt Groenendijk niet. "Er zijn weleens momenten dat je zegt: 'Dit is een goed moment.' In de competitie hebben zij een tik gekregen door de nederlaag tegen Ajax in de race om kampioen te worden", aldus de oefenmeester. Hij voegt eraan toe dat Feyenoord ook geen Europees voetbal speelt en dat het bekertoernooi daarom 'de laatste kans' is om nog iets van het seizoen te maken. Hij verwacht een fel Feyenoord voor eigen publiek.

"In het begin dacht ik: niet weer Feyenoord, hoe kan je nou weer Feyenoord loten?", geeft Groenendijk toe. "Er zijn zoveel andere clubs. Later werd dat gevoel anders." Hij spreekt op de persconferentie voorafgaand aan het duel niet alleen van een mooie loting, maar ziet ook perspectief. "Wij moeten maximaal zijn, om daar te presteren. Ik voel dat het kan." Bij ADO begint tweede keeper Robert Zwinkels onder de lat, terwijl Aaron Meijers terugkeert van een schorsing.