Rüdiger luidt de noodklok vanwege ‘idioten’: ‘Ze moeten meer doen’

Antonio Rüdiger is niet blij met het gebrek aan actie dat de hoge bazen van de UEFA ondernemen tegen racisme. De verdediger van Chelsea speelde vorig jaar oktober een wedstrijd tegen AS Roma in de Champions League (3-3) en tijdens de wedstrijd werd de Duitser racistisch bejegend door de supporters van de Italiaanse topclub.

De UEFA heeft Roma niet aangeklaagd en daar baalt Rüdiger van. “Ze moeten meer doen”, doelt de verdediger in gesprek met de BBC op de wijze waarop de Europese voetbalbond omgaat met racisme. “Als ze er niet meer tegen gaan optreden, doen ze hetzelfde als de mensen die zich schuldig maken aan racisme.”

“Misschien denken ze dat het hard is om de fans te straffen, maar voor mij betekent het een duidelijk signaal dat men het (racisme, red.) accepteert”, vervolgt de international, die bij Lazio ook slachtoffer was van racistische leuzen toen hij met zijn toenmalige werkgever Roma speelde tegen de stadsgenoot. “Ik ga ermee om door me koest te houden en de Italiaanse cultuur te blijven respecteren.”

“Ik kan nooit over mezelf zeggen dat ik iets verkeerd heb gedaan of me heb misdragen. Dat is wat belangrijk voor mij is. Dat is hoe ik ook doorga. Alleen omdat enkele idioten dingen zeggen, hoef ik niet heel Italië erin te betrekken. Ik houd van Italië en heb een geweldige tijd daar gehad. Maar sommige mensen moeten harder worden aangepakt”, besluit Rüdiger.