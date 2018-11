Update: Hoddle wordt na maand ontslagen uit ziekenhuis

Glenn Hoddle is zaterdagmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis. De voormalig international en bondscoach van Engeland was zaterdag als analist bij BT, maar zou in de studio in elkaar zijn gezakt. Het is onduidelijk hoe Hoddle eraan toe is.

De zaterdag 61 jaar geworden Hoddle zou aanschuiven bij het programma BT Score. Dat is echter gecanceld nadat hij afgevoerd moest worden, zo laat presentator Jake Humphrey van de zender weten. Hij schrijft op Twitter dat Hoddle 'ernstig ziek' de studio heeft verlaten. "Iedereen steunt je, Glenn. Veel liefde en sterkte."Gary Lineker spreekt van 'enorm zorgwekkend nieuws'. "Mijn gedachten zijn bij hem en zijn familie. Kom op, Glenn."

Hoddle bracht een groot deel van zijn loopbaan door bij Tottenham Hotspur. Tussen 1975 en 1987 kwam hij tot 377 competitieduels voor de club, waarna hij ook nog voor AS Monaco, Swindon Town en Chelsea speelde. Hoddle was goed voor 53 interlands en werd gezien als een van de beste Engelse spelers van zijn generatie. De voormalig middenvelder was tussen 1996 en 1999 bondscoach van Engeland en daarna ook nog trainer van Southampton, Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers.

Bij Swindon en Chelsea was Hoddle actief als speler/trainer. Op Stamford Bridge vervulde hij die functie van 1993 tot 1996. "Hij maakte van Chelsea een kosmopolitische ploeg met de komst van de Nederlandse legende Ruud Gullit, die hem uiteindelijk zou opvolgen als trainer bij Chelsea", schrijft de BBC.

Update 28 oktober 14.33 uur - Engelse legende Hoddle getroffen door hartaanval

Glenn Hoddle is zaterdag getroffen door een hartaanval, zo bevestigt zijn woordvoerder in een statement aan de Engelse pers. De oud-voetballer zakte in de studio van tv-zender BT in elkaar. Hij ligt nog in het ziekenhuis en zijn conditie is 'ernstig', aldus de woordvoerder. Wel reageert Hoddle goed op zijn behandeling. "De artsen hebben aangegeven dat het belangrijk is dat hij nu rust krijgt. Daarom heeft zijn familie gevraagd om het respecteren van de privacy in deze periode."

Update 23 november 18.11 uur - Hoddle wordt na maand ontslagen uit ziekenhuis

Het gaat beter met Glenn Hoddle. De voormalig international en bondscoach van Engeland werd eind oktober getroffen door een hartaanval, maar is vrijdag ontslagen uit het ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder van de familie van Hoddle aan de BBC laten weten. Hoddle moet nu vooral rusten, aldus de zegsman.