Update: Belgische arbiters Vertenten en Delferière verliezen FIFA-badge

Het Belgische voetbal is momenteel in de ban van een groot justitieel onderzoek naar financiële malversaties en matchfixing. Onder de verdachten bij de operatie Propere Handen zijn zaakwaarnemer Dejan Veljkovic en scheidsrechter Sébastien Delferière. De advocaat van de geschorste arbiter zegt dat zijn cliënt niet wist dat Veljkovic spelersmakelaar was.

Veljkovic, die vaak zaken deed voor het vorig seizoen gedegradeerde KV Mechelen, schakelde de hulp van topscheidsrechter annex goede vriend Delferière in om ervoor te zorgen dat de Belgische club niet zou degraderen. De makelaar regelde onder meer korting op de auto van Delferière en deed een donatie aan diens voetbalschool, zo wist het Nieuwsblad te melden.

Advocaat Didier De Quevy pleit in gesprek met Le Soir voor de onschuld van Delferière. “Hij is helemaal niet betrokken bij matchfixing. Het klopt wel dat hij een korting van één procent ontvangen heeft bij de aankoop van een rode Audi en erkent dat hij bevriend was met Veljkovic. Een man die hij toevallig ontmoet heeft en van wie hij zelfs niet wist dat hij een spelersmakelaar was.”

Volgens de advocaat verkeert Delferière, die donderdag is vrijgelaten, in een 'erbarmelijke toestand'. “Hij begrijpt niet wat er gebeurt, ik heb een man in tranen gezien. Het is schandalig en compleet buitensporig waarvan mijn cliënt verdacht wordt, terwijl het vermoeden van onschuld in dit dossier niet gerespecteerd wordt”, aldus De Quevy.

Update 17 oktober 23.28 uur - Carrière Belgische arbiters voorbij: ‘Dan bewijzen we hen geen dienst’

Scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière werden vorige week door de Belgische voetbalbond geschorst na de start van het grootschalige onderzoek naar matchfixing en fiscale fraude en voorzitter Gérard Linard bevestigt in gesprek met RTL nog maar eens dat de arbiters niet meer terug zullen keren op de velden: “We gaan natuurlijk het vermoeden van onschuld respecteren, maar één van de voorwaarden toen één van de betrokken scheidsrechters vrijkwam (Delferière, red.), is dat hij geen contact meer mag hebben met de voetbalwereld. Met andere woorden: hij mag nooit meer een wedstrijd fluiten, noch aanwezig zijn. We zullen zien hoe de juridische procedure afloopt. Maar ik denk niet dat we hen als mens en als scheidsrechter een dienst bewijzen door ze ooit nog op een voetbalveld toe te laten. Niet na alles wat er gebeurd is. Denk je echt dat er zo’n groot onderzoek werd ingesteld zonder dat er een gegronde reden was?”, stelt hij.

Update 2 november 20.03 uur – Belgische arbiters Vertenten en Delferière verliezen FIFA-badge

Bart Vertenten en Sébastien Delferière zullen nooit meer een internationale wedstrijd voor de UEFA of FIFA fluiten. Het Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft hun FIFA-badge afgenomen. De twee arbiters werden eerder al op non-actief gesteld vanwege hun rol in het Belgische matchfixingschandaal. Delferière is onder voorwaarden weer op vrije voeten, terwijl Vertenten nog altijd in de cel zit.