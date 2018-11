UEFA Champions League: programma, standen en uitslagen

De groepsfase van de Champions League wordt dinsdagavond hervat. PSV gaat op bezoek bij Tottenham Hotspur en speelt voor zijn laatste kansen om de poule te overleven. Een dag later neemt Ajax het in Lissabon op tegen Benfica. Een overwinning is voldoende om de knock-outfase van het miljardenbal te bereiken. Bekijk hier het complete programma van de groepsfase.

Standen, uitslagen en programma

GROEP A

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Borussia Dortmund 3 3 0 0 8 9 Atlético Madrid 3 2 0 1 -1 6 Club Brugge 3 0 1 2 -3 1 AS Monaco 3 0 1 2 -4 1

AS Monaco - Atlético Madrid 1-2

Grandsir; Diego Costa, Giménez

Club Brugge - Borussia Dortmund 0-1

Pulisic

Borussia Dortmund - AS Monaco 3-0

Larsen, Alcácer, Reus

Atlético Madrid - Club Brugge 3-1

Griezmann (2x), Koke; Groeneveld

Club Brugge - AS Monaco 1-1

Sylla; Wesley

Borussia Dortmund - Atlético Madrid 4-0

Witsel, Guerreiro (2x), Sancho

6 november, 18.55 uur: AS Monaco - Club Brugge

6 november, 21.00 uur: Atlético Madrid - Borussia Dortmund

28 november, 18.55 uur: Atlético Madrid - AS Monaco

28 november, 21.00 uur: Borussia Dortmund - Club Brugge

11 december, 21.00 uur: AS Monaco - Borussia Dortmund

11 december, 21.00 uur: Club Brugge - Atlético Madrid

GROEP B

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Barcelona 3 3 0 0 8 9 Internazionale 3 2 0 1 0 6 Tottenham Hotspur 3 0 1 2 -3 1 PSV 3 0 1 2 -5 1

Internazionale - Tottenham Hotspur 2-1

Icardi, Vecino; Eriksen

Barcelona - PSV 4-0

Messi (3x), Dembélé

PSV - Internazionale 1-2

Rosario; Nainggolan, Icardi

Tottenham Hotspur - Barcelona 2-4

Messi (2x), Coutinho, Rakitic; Kane, Lamela

PSV - Tottenham Hotspur 2-2

Lozano; Moura, Kane; De Jong

Barcelona - Internazionale 2-0

Rafinha, Alba



6 november, 21.00 uur: Internazionale - Barcelona

6 november, 21.00 uur: Tottenham Hotspur - PSV

28 november, 21.00 uur: Tottenham Hotspur - Internazionale

28 november, 21.00 uur: PSV - Barcelona

11 december, 21.00 uur: Internazionale - PSV

11 december, 21.00 uur: Barcelona - Tottenham Hotspur

GROEP C

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Liverpool 3 2 0 1 1 7 Napoli 3 1 2 0 1 5 Paris Saint-Germain 3 1 1 1 4 4 Rode Ster Belgrado 3 0 1 2 -9 1

Rode Ster Belgrado - Napoli 0-0

Liverpool - Paris Saint-Germain 3-2

Sturridge, Milner, Firmino; Meunier, Mbappé

Paris Saint-Germain - Rode Ster Belgrado 6-1

Neymar (3x), Cavani, Mbappé, Di Maria; Marin

Napoli - Liverpool 1-0

Insigne

Liverpool - Rode Ster Belgrado 4-0

Firmino, Salah (2x), Mané

Paris Saint-Germain - Napoli 2-2

Insignel Rui (e.d.); Mertens; Di María

6 november, 18.55 uur: Rode Ster Belgrado - Liverpool

6 november, 21.00 uur: Napoli - Paris Saint-Germain

28 november, 21.00 uur: Napoli - Rode Ster Belgrado

28 november, 21.00 uur: Paris Saint-Germain - Liverpool

11 december, 21.00 uur: Rode Ster Belgrado - Paris Saint-Germain

11 december, 21.00 uur: Liverpool - Napoli

GROEP D

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. FC Porto 3 2 1 0 1 7 Schalke 04 3 1 2 0 1 5 Galatasaray 3 1 1 1 2 4 Lokomotiv Moskou 3 0 0 3 -6 1

Schalke 04 - FC Porto 1-1

Embolo; Otavio

Galatasaray - Lokomotiv Moskou 3-0

Rodrigues, Derdiyok, Inan

Lokomotiv Moskou - Schalke 04 0-1

McKennie

FC Porto - Galatasaray 1-0

Marega

Galatasaray - Schalke 04 0-0

Lokomotiv Moskou - FC Porto 1-3

Marega, Herrera, Miranchuk; Corona

6 november, 21.00 uur: Schalke 04 - Galatasaray

6 november, 21.00 uur: FC Porto - Lokomotiv Moskou

28 november, 18.55 uur: Lokomotiv Moskou - Galatasaray

28 november, 21.00 uur: FC Porto - Schalke 04

11 december, 18.55 uur: Schalke 04 - Lokomotiv Moskou

11 december, 18.55 uur: Galatasaray - FC Porto

GROEP E

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Ajax 3 2 1 0 4 7 Bayern München 3 2 1 0 4 7 Benfica 3 1 0 2 -2 3 AEK Athene 3 0 0 3 -6 0

Ajax - AEK Athene 3-0

Tagliafico (2x), Van de Beek

Benfica - Bayern München 0-2

Lewandowski, Sanches

AEK Athene - Benfica 2-3

Klonaridis (2x); Seferovic, Grimaldo, Semedo

Bayern München - Ajax 1-1

Hummels; Mazraoui

AEK Athene - Bayern München 0-2

Martínez, Lewandowski

Ajax - Benfica 1-0

Mazraoui

7 november, 21.00 uur: Benfica - Ajax

7 november, 21.00 uur: Bayern München - AEK Athene

27 november, 18.55 uur: AEK Athene - Ajax

27 november, 21.00 uur: Bayern München - Benfica

12 december, 21.00 uur: Benfica - AEK Athene

12 december, 21.00 uur: Ajax - Bayern München

GROEP F

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Manchester City 3 2 0 1 3 6 Olympique Lyon 3 1 2 0 1 5 TSG Hoffenheim 3 0 2 1 -1 2 Shakhtar Donetsk 3 0 2 1 -3 2

Shakhtar Donetsk - TSG Hoffenheim 2-2

Grillitsch; Ismaily; Nordtveit; Maycon

Manchester City - Olympique Lyon 1-2

Cornet, Fekir; Bernardo Silva

TSG Hoffenheim - Manchester City 1-2

Belfodil; Agüero, Silva

Olympique Lyon - Shakhtar Donetsk 2-2

Dembélé, Dubois; Moraes

Shakhtar Donetsk - Manchester City 0-3

David Silva, Laporte, Bernardo Silva

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon 3-3

Kramaric (2x), Joelinton; Traoré, NDombele, Depay

7 november, 21,00 uur: Manchester City - Shakhtar Donetsk

7 november, 21.00 uur: Olympique Lyon - TSG Hoffenheim

27 november, 21.00 uur: Olympique Lyon - Manchester City

27 november, 21.00 uur: TSG Hoffenheim - Shakhtar Donetsk

12 december, 21.00 uur: Manchester City - TSG Hoffenheim

12 december, 21.00 uur: Shakhtar Donetsk - Olympique Lyon

GROEP G

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Real Madrid 3 2 0 1 3 6 AS Roma 3 2 0 1 5 6 CSKA Moskou 3 1 1 1 -2 4 Viktoria Plzen 3 0 1 2 -6 1

Viktoria Plzen - CSKA Moskou 2-2

Krmencik (2x); Chalov, Vlasic

Real Madrid - AS Roma 3-0

Isco, Bale, Diáz

AS Roma - Viktoria Plzen 5-0

Dzeko (3x), Ünder, Kluivert

CSKA Moskou - Real Madrid 1-0

Vlasic

Real Madrid - Viktoria Plzen 3-0

Benzema, Marcelo; Hrosovsky

AS Roma - CSKA Moskou 3-0

Dzeko (2x), Ünder

7 november, 18.55 uur: CSKA Moskou - AS Roma

7 november, 21.00 uur: Viktoria Plzen - Real Madrid

27 november, 18.55 uur: CSKA Moskou - Viktoria Plzen

27 november, 21.00 uur: AS Roma - Real Madrid

12 december, 18.55 uur: Viktoria Plzen - AS Roma

12 december, 18.55 uur: Real Madrid - CSKA Moskou

GROEP H

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Juventus 3 3 0 0 6 9 Manchester United 3 1 1 1 2 4 Valencia 3 0 2 1 -2 2 Young Boys 3 0 1 2 -6 1

Valencia - Juventus 0-2

Pjanic (2x)

Young Boys - Manchester United 0-3

Pogba (2x), Martial

Juventus - Young Boys 3-0

Dybala (3x)

Manchester United - Valencia 0-0

Young Boys - Valencia 1-1

Hoarau; Batshuayi

Manchester United - Juventus

Dybala

7 november, 18.55 uur: Valencia - Young Boys

7 november, 21.00 uur: Juventus - Manchester United

27 november, 21.00 uur: Juventus - Valencia

27 november, 21.00 uur: Manchester United - Young Boys

12 december, 21.00 uur: Valencia - Manchester United

12 december, 21.00 uur: Young Boys - Juventus

Programma knock-outfase

2/3 oktober: groepsfase, speelronde 2

23/24 oktober: groepsfase, speelronde 3

6/7 november: groepsfase, speelronde 4

27/28 november: groepsfase, speelronde 5

11/12 december: groepsfase, speelronde 6

17 december: loting achtste finales

12/13/19/20 februari: achtste finales, heenwedstrijd

5/6/12/13 maart: achtste finales, return

15 maart: loting kwartfinales en halve finales

9/10 april: kwartfinales, heenwedstrijd

16/17 april: kwartfinales, return

30 april/1 mei: halve finales, heenwedstrijd

7/8 mei: halve finales, return

Zaterdag 1 juni: finale (Estadio Metropolitano, Madrid)