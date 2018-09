‘Ik schaam me er niet voor om weer in de Eredivisie te gaan spelen’

Onder meer Daley Blind en Dusan Tadic keerden deze zomer na seizoenen in Engeland weer terug in de Eredivisie, maar het was Willem II dat op de valreep voor een van de meest opvallende rentrees van de afgelopen transferzomer zorgde. De Tilburgers verzekerden zich voor het sluiten van de markt nog van de komst van Vurnon Anita, die voor een seizoen wordt gehuurd van Leeds United. Voor de middenvelder komt er met zijn overstap een langer gekoesterde wens uit.

“Ik wilde eigenlijk vorig jaar al terug naar Nederland, dichter naar mijn familie. Er waren geen mogelijkheden. Daarom heb ik voor drie jaar bij Leeds United getekend. Ik schaam me er niet voor om weer in de Eredivisie te gaan spelen. De Nederlands voetbalschool is toch goed? Technisch gezien zijn we toch nog steeds heel ver”, reageert hij in gesprek met het Brabants Dagblad op zijn overstap.

Ondanks dat Anita een aanwinst van naam is voor Willem II, beleefde hij een rustige introductie bij zijn nieuwe werkgever. De drievoudig Oranje-international beschouwt dat echter niet als een probleem: “Ik ben een normale jongen. Zet mij maar gewoon op het veld. De passie waarmee bijvoorbeeld de Engelsen het voetbal beleven krijg je erbij. Dat is de consequentie als je er gaat spelen.”

De Tilburgers nemen het zaterdagavond in Eindhoven op tegen PSV, maar de kans dat Anita, die wedstrijdritme tekort komt, in de basis begint lijkt klein: “Mijn fitheid zal niet zo’n probleem zijn, want ik ben mijn hele carrière topfit geweest”, legt hij uit. De middenvelder maakt wel deel uit van de wedstrijdselectie en heeft hoge verwachtingen van het seizoen in de Eredivisie: “Er zit veel kwaliteit bij Willem II. Het linkerrijtje moet de ambitie zijn.”